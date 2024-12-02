02 декабря 2024, 16:49

Девять фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попали в реестр террористов

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Росфинмониторинг включил девять фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в реестр террористов и экстремистов. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

В реестр включают за содействие терроризму и экстремизму в любом виде на основании информации от прокуратуры, СК, МВД, ФСБ и Минюста.

Ранее сторона защиты попросила отпустить из СИЗО трех фигурантов дела о теракте, которых недавно этапировали из Дагестана. Все трое - Забайдулло Исмоилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов - сегодня и попали в перечень.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», начали расстреливать беззащитных зрителей, а затем подожгли здание. Жертвами нападения стали 145 человек.

Терроризм Теракт в «Крокусе»
02 декабря 2024, 13:05
Продавщица в Забайкалье вырвала у грабителя ружье из-за тысячи рублей
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Полицейские в Тунгокоченском районе Забайкальского края задержали подозреваемого в разбойном вооруженном нападении на продуктовый магазин. Об этом сообщила пресс-служба управления краевого МВД.

В населенном пункте Вершино-Дарасунский мужчина в маске ворвался в магазин с пневматическим ружьем и потребовал деньги. Продавец отдала ему тысячу рублей, но затем сумела сорвать с лица грабителя маску и вырвать оружие, злоумышленник скрылся.

Спустя несколько часов полицейские задержали фигуранта, им оказался 46-летний местный житель. Против него завели уголовное дело по статье «Разбой», решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее вооруженный ножом подросток попытался ограбить алкомаркет в Кировском районе Санкт-Петербурга. Кассир не растерялась и отказалась выполнять указания злоумышленника.

Уголовное дело МВД РФ Ограбления
02 декабря 2024, 10:35
Москвичка забила мужа ножом в квартире на Рублевском шоссе
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Москвы зарезала своего мужа, против нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

Следователи выяснили, что происшествие случилось 1 декабря. Пара находилась в квартире дома на Рублевском шоссе.

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесла не менее одного удара ножом в грудь своему мужу», - заявили в СК.

В результате мужчина умер на месте преступления. Его жену задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение.

Еще одна жуткая история произошла в сентябре в Тюменской области. Женщина напала с ножом на бывшего мужа. Они вместе распивали спиртные напитки, а потом поссорились. От ударов мужчина скончался.

Уголовное дело Москва
01 декабря 2024, 16:34
Жительница Нижнего Новгорода выставила грудничка на мороз
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Нижнего Новгорода вынесла свою раздетую пятимесячную дочку из квартиры на улицу и оставила ее лежать в снегу. Издевательства над ребенком она снимала на видео, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Пострадавшую девочку вместе с ее сестрой-близнецом положили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка.

По данным регионального МВД , у матери девочки есть еще двое детей-школьников.

«Решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение Нижнего Новгорода. Старший 14-летний сын находится у бабушки», - отметили в ведомстве.

Ранее суд арестовал жителя Прокопьевска, который издевался над своим пасынком. Мужчина избивал школьника, оставлял на холоде без верхней одежды, не давал есть и исполосовал ножом лицо. из-за истязаний мальчик сбежал из дома и прятался в местном магазине.

Уголовное дело Суд Дети Следственный комитет России
30 ноября 2024, 15:03
Организатора заграничных ЛГБТ-туров задержали в Москве
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Московские правоохранители задержали организатора заграничных ЛГБТ*-туров «Мен Тревел». У него сорвалось новогоднее путешествие в Египет, сообщил Telegram-канал Shot.

Бизнесмен открыл туристический клуб для мужчин, первый такой тур состоялся в марте. Когда желающих отправиться в ЛГБТ*-путешествие стало больше, предприниматель провел еще несколько поездок по России и за рубежом.

На новогодние праздники владелец «Мен Тревела» тоже запланировал гей*-тур, но путешествие сорвалось: мужчину задержали полицейские. Против него возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*. Сумма наказания составила три миллиона рублей.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Путешествия ЛГБТ Москва

Новости по теме