Девушка выпала из кабины грузовика в Москве

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По данным СМИ, девушка выпала на ходу из «Газели» и была без чувств. Водитель поднял ее с проезжей части и как ни в чем не бывало усадил обратно в кабину. Он скрылся в Подмосковье.

Следов крови на месте падения эксперты не обнаружили. В ситуации разбирается полиция.

По информации Shot, автомобиль принадлежит столичной фирме, которая занимается интернет-торговлей стройматериалов.

Авторы Telegram-канала Baza заявили, что им удалось связаться с водителем. По его словам, из машины выпала его жена, с которой он поссорился. Мужчина заверил, что женщина сама вышла на ходу из машины, а после происшествия он отвез ее в больницу. Серьезных травм у нее не обнаружили.

Ранее стало известно о том, что мужчина в Серпухове облил бензином свою бывшую подругу и поджег ее. Мужчина узнал, что его бывшая подруга не ночует дома и решил наказать ее.

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