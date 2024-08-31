31 августа 2024, 23:35

Девушка продавала наркотики в ПВЗ маркетплейса в Москве

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В Москве суд заключил девушку под стражу за продажу наркотических средств в пункте выдачи маркетплейса. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Чертановского районного суда города Москвы Тормосиной Анастасии Сергеевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 30 октября 2024 года», - говорится в сообщении.

Тормосину обвинили в совершении преступления по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

По данным Telegram-канала Mash, преступления совершались в ПВЗ на Варшавском шоссе. Студентка устроилась на лето в пункт выдачи. Девушка расфасовывала запрещенные вещества прямо на рабочем месте.

Правоохранители вычислили девушку по камерам видеонаблюдения. Ее задержали во время очередной передачи товара курьеру.

Ранее жительница ХМАО получила шесть лет колонии за продажу наркотиков.

Наркотики Суд Преступления Маркетплейсы Москва
31 августа 2024, 04:07
Появились подробности о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
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Один из новых подозреваемых дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» Хусейн Хамидов переехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад. У него есть российское гражданство, сообщил РИА «Новости» его дядя.

«Он с родителями уехал в Россию в 2012 году. Они там обжились, получили российское гражданство», - сказал он.

По словам родственника фигуранта, с тех пор с племянником он не виделся, поэтому ничего о нем не может сказать.

Еще один подозреваемый Умеджон Солиев также родом из Таджикистана. Он давно уехал из Душанбе. В МВД республики сообщали, что он мог получить гражданство РФ.

В уголовном дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» появились пять новых фигурантов, они будут находиться под арестом до декабря. Им предъявили обвинения в подготовке теракта, участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.

Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они устроили массовую стрельбу и пожар. Жертвами теракта стали 145 человек.

Уголовное дело Россия Аресты Таджикистан Теракт в «Крокусе»
30 августа 2024, 18:34
Приговор за взятки экс-губернатору Пензенской области признали законным
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Мосгорсуд признал законным приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании «Биотэк» Борису Шпигелю, осужденным за коррупцию. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В инстанции уточнили, что решение приняли после рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Мосгорсуда апелляционных жалоб адвокатов на приговор Измайловского районного суда. По итогам процесса шесть фигурантов дела признали виновными.

«Приговор районного суда оставили без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - отметили в пресс-службе.

В январе Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы. Государственный обвинитель запрашивал 13 лет колонии строгого режима. Экс-губернатора Пензенской области признали виновным в получении взятки и незаконном обороте оружия.

Мосгорсуд Суд Приговоры Дело губернатора Ивана Белозерцева
30 августа 2024, 04:03
Новый фигурант дела о теракте в «Крокусе» мог сменить гражданство
РИА «Новости»
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Подозреваемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев родом из Таджикистана, но давно уехал из родного Душанбе. Он мог получить гражданство России, сообщил РИА «Новости» источник в МВД республики.

«Солиев не прописан ни в одном из четырех районов столицы Таджикистана - городе Душанбе. <…> Он мог получить российское гражданство, и на родине уже не прописан», - сказал правоохранитель.

Фигурант дела родился в июле 1998 года в Душанбе. Собеседник агентства сообщил, что Солиев давно не жил в родном городе.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины расстреляли посетителей, а затем подожгли здание. Нападавшие уехали, но их задержали в Брянской области. В августе стало известно, что в деле появились пять новых фигурантов , в том числе Солиев.

Уголовное дело Паспорта Терроризм Таджикистан Теракт в «Крокусе»
29 августа 2024, 22:57
Суд арестовал мужчину, выстрелившего в школьника в Дрожжине
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Мужчину, который ранил из пневматического пистолета девятилетнего мальчика в поселке Дрожжино Ленинского городского округа, задержали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Свердловской области 1988 года рождения, которого и доставили в отдел.

Судья вынес решение заключить 36-летнего обвиняемого под стражу до 28 октября 2024 года. В ходе допроса он признал свою вину.

Расследование уголовного дела продолжается.

По предварительным данным, мужчина ранил из пневматической винтовки девятилетнего мальчика 27 августа, когда тот играл на футбольном поле возле одного из домов. Ребенок получил сквозное ранение.

Суд Стрельба Школьники Мужчины

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