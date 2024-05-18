Девочка успела сфотографировать покушавшегося на ее жизнь мужчину в Волгограде

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Школьница сфотографировала предполагаемого преступника, который напал на нее в подъезде ее дома и попытался задушить.

«Благодаря имеющейся у следствия фотографии, подозреваемого удалось задержать. Им оказался 44-летний волгоградец», - отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство».

ЧП произошло в доме на улице Титова. Неизвестный схватил несовершеннолетнюю за шею и стал душить. Крики жертвы и появление местного жителя спугнули напавшего.

Ребенок успел сфотографировать злоумышленника на телефон.

Ранее стало известно, что на шее убитой в Ростовской области восьмилетней девочки обнаружили пакет. Подозреваемого в убийстве установили благодаря его электронной сигарете, найденной недалеко от места происшествия.