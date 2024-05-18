18 мая 2024, 22:05

Девочка успела сфотографировать покушавшегося на ее жизнь мужчину в Волгограде

РИА «Новости»
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В Волгограде задержали подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по региону.

Школьница сфотографировала предполагаемого преступника, который напал на нее в подъезде ее дома и попытался задушить.

«Благодаря имеющейся у следствия фотографии, подозреваемого удалось задержать. Им оказался 44-летний волгоградец», - отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство».

ЧП произошло в доме на улице Титова. Неизвестный схватил несовершеннолетнюю за шею и стал душить. Крики жертвы и появление местного жителя спугнули напавшего.

Ребенок успел сфотографировать злоумышленника на телефон.

Ранее стало известно, что на шее убитой в Ростовской области восьмилетней девочки обнаружили пакет. Подозреваемого в убийстве установили благодаря его электронной сигарете, найденной недалеко от места происшествия.

Уголовное дело Убийства Дети Мужчины
18 мая 2024, 22:31
В Москве неизвестные увезли инвалида и бросили в овраг
Freepik
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Покушение на инвалида первой группы случилось в Бибирево в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Потерпевший сам обратился в правоохранительные органы и рассказал о ситуации. Он объяснил, что находится в овраге и не может самостоятельно выбраться из него. Туда он попал из-за неизвестных людей, которые в 12:00 схватили его, посадили в машину и увезли.

К местоположению потерпевшего прибыли правоохранители и медики. Мужчину извлекли из оврага.

Ранее покушение на 12-летнюю девочку случилось в доме в Волгограде. Злоумышленник схватил ребенка за шею и начал душить. Школьницу спас местный житель, появление которого отпугнуло нападавшего. Жертва успела сфотографировать неизвестного на телефон, это помогло задержать подозреваемого.

Мужчины Инвалиды Москва
18 мая 2024, 20:09
Житель Норильска зарезал жену и ранил 12-летнего сына в шею
Pxhere
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Житель Норильска зверски расправился с женой и едва не убил собственного сына. Как сообщил Telegram-канал Shot, за жизнь 12-летнего ребенка борются врачи.

Житель Норильска зверски расправился с женой и едва не убил собственного сына. Как сообщил Telegram-канал Shot , за жизнь 12-летнего ребенка борются врачи.

Мужчина набросился с ножом на женщину и мальчика во дворе на Комсомольской улице. На помощь пострадавшим бросился один из местных жителей. Он пытался остановить убийцу, но получил ножевое ранение в плечо.

«Женщина скончалась на месте, нападавший задержан», - написали авторы публикации.

Причины нападения мужчины на собственную семью пока неизвестны.

Еще одно жуткое убийство произошло на улице Екатеринбурга.

На глазах у прохожих местный житель зарезал свою бывшую возлюбленную. Мужчина сбежал с места преступления в церковь. Подозреваемого задержали, Следком России потребовал его арестовать.

Убийства Женщины Мужчины
18 мая 2024, 17:25
Московский суд арестовал подростка по подозрению в убийстве домработницы
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Суд заключил под стражу 16-летнего юношу, которого обвиняют в убийстве домработницы в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, подросток 18 мая во время ссоры не меньше 23 раз пырнул ножом 66-летнюю женщину и ударил ее битой. От полученных травм домработница скончалась. Подозреваемого арестовали на два месяца, заявила пресс-служба Троицкого районного суда Москвы. Женщина работала в доме подсудимого и помогала его семье по хозяйству.

Убийство произошло в частном доме в поселке Первомайское в Новой Москве. Подросток признался, что это он зарезал женщину во время конфликта с ней.

Ранее полиция задержала жителя Екатеринбурга , которого подозревают в убийстве сожительницы. По версии следствия, мужчина зарезал возлюбленную прямо на улице на виду у прохожих, а потом скрылся с места преступления. Очевидцы вызвали скорую и попытались самостоятельно спасти пострадавшую, но она умерла до приезда медиков.

Убийства Суд Москва
18 мая 2024, 16:12
СК потребует арестовать подозреваемого в зверском убийстве екатеринбурженки
Пресс-служба Следственного комитета
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с убийством женщины на улице Победы в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Неизвестный заколол екатеринбурженку ножом прямо на глазах у прохожих и скрылся. От полученных ран пострадавшая погибла до приезда скорой.

В пресс-службе добавили, что полиция задержала уже судимого ранее подозреваемого. Следствие планирует обратиться в суд и ходатайствовать об аресте мужчины.

Ранее начальник пресс-службы свердловского главка МВД заявлял, что полиция задержала бывшего сожителя пострадавшей, с которой у них общий ребенок. По данным Telegram-канала Shot , нападавший зарезал екатеринбурженку после ссоры - женщина отказывалась продолжать с ним отношения.

Уголовное дело Убийства Суд Екатеринбург Полиция

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