Девочка успела сфотографировать покушавшегося на ее жизнь мужчину в Волгограде
В Волгограде задержали подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по региону.
Школьница сфотографировала предполагаемого преступника, который напал на нее в подъезде ее дома и попытался задушить.
«Благодаря имеющейся у следствия фотографии, подозреваемого удалось задержать. Им оказался 44-летний волгоградец», - отметили в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство».
ЧП произошло в доме на улице Титова. Неизвестный схватил несовершеннолетнюю за шею и стал душить. Крики жертвы и появление местного жителя спугнули напавшего.
Ребенок успел сфотографировать злоумышленника на телефон.
Ранее стало известно, что на шее убитой в Ростовской области восьмилетней девочки обнаружили пакет. Подозреваемого в убийстве установили благодаря его электронной сигарете, найденной недалеко от места происшествия.