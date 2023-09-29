Девочка умерла во время операции в Саратове

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По предварительной версии, 7 сентября в больницу привезли 16-летнюю девочку. При плановой операции она скончалась. Родственники предположили, что это произошло из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

В настоящее время следователи допросили потерпевших и свидетелей, сейчас решается вопрос о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы в СЭЦ (судебно-экспертный центр) СК России.

Ранее Росздравнадзор начал проверку сообщений о гибели 16-летней девочки в Саратове во время плановой операции в детской клинической больнице якобы из-за отсутствия крови для переливания.

В июле 22-летняя девушка умерла во время косметологической процедуры в одном из домов Махачкалы. Пациентка хотела увеличить ягодицы, но погибла в результате анафилактического шока после укола.

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