Девочка ударила ножом мать в Подмосковье

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они звонят и требуют установить обновление мобильного банка со стороннего ресурса, предупредил в беседе с Lenta.ru руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura группы компаний «Солар» Александр Вураско.

Злоумышленники звонят по телефону и вынуждают установить обновление на мобильный банк под угрозой блокировки средств. Так они вынуждают жертву устанавливать на телефон программу удаленного доступа, пояснил специалист.

«Особенность нового витка мошенничеств заключается в том, что злоумышленники не ведут долгих подготовительных бесед, а сразу же под угрозой блокирования счетов уговаривают человека установить на телефон соответствующее программное обеспечение», - предупредил Вураско.

Эксперт посоветовал не доверять тем, кто якобы звонит из банка, и тем более не выполнять их требований. На телефон необходимо установить противовирусные программы, а также не скачивать приложения из непроверенных источников.

Каждый десятый россиянин в 2023 году пострадал от киберпреступников , заявили эксперты Банка России. Чаще всего жертвами мошенников в прошлом году становились работающие женщины от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования.