10 февраля 2024, 14:14

Девочка ударила ножом мать в Подмосковье

РИА «Новости»
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В Подмосковье 15-летняя девочка ударила ножом собственную мать. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.

Школьница нанесла матери множественные ранения. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Бастрыкин поручил ГСУ Следкома России по Московской области доложить об обстоятельствах происшествия, установленных во время следствия.

Накануне полицейские задержали в Москве местного жителя, подозреваемого в ранении пассажира в метро. На станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии метро между двумя мужчинами произошел конфликт. Во время потасовки один из них вонзил острый предмет в спину оппонента и скрылся.

Уголовное дело Преступления Россия Следственный комитет России
10 февраля 2024, 00:49
Мошенники начали обманывать россиян при помощи мобильных банков
Freepik
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Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они звонят и требуют установить обновление мобильного банка со стороннего ресурса, предупредил в беседе с Lenta.ru руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura группы компаний «Солар» Александр Вураско.

Злоумышленники звонят по телефону и вынуждают установить обновление на мобильный банк под угрозой блокировки средств. Так они вынуждают жертву устанавливать на телефон программу удаленного доступа, пояснил специалист.

«Особенность нового витка мошенничеств заключается в том, что злоумышленники не ведут долгих подготовительных бесед, а сразу же под угрозой блокирования счетов уговаривают человека установить на телефон соответствующее программное обеспечение», - предупредил Вураско.

Эксперт посоветовал не доверять тем, кто якобы звонит из банка, и тем более не выполнять их требований. На телефон необходимо установить противовирусные программы, а также не скачивать приложения из непроверенных источников.

Каждый десятый россиянин в 2023 году пострадал от киберпреступников , заявили эксперты Банка России. Чаще всего жертвами мошенников в прошлом году становились работающие женщины от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования.

Банки Мошенничество Смартфоны
09 февраля 2024, 23:51
Осужденный экс-полковник Захарченко попытался стать добровольцем СВО
Freepik
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Бывший замначальника ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко, которого обвинили в коррупционных махинациях более чем на 1,4 миллиарда рублей, теперь сидит в штрафном изоляторе ИК-5 УФСИН России по Мордовии. Об этом сообщило издание «Ведомости» в Telegram-канале.

Как заявили адвокаты мужчины, причиной таких мер стала якобы попытка бывшего полковника записаться добровольцем в зону специальной военной операции России.

В мае 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 16 годам колонии и обязал выплатить штраф в размере 470 миллионов рублей. Как установили следователи, Захарченко в период с 2017 по 2016 год получал взятки от организованной преступной группы, контролирующей несколько фиктивных организаций, которые занимались тем, что распоряжались деньгами на их счетах и проводили незаконные банковские операции.

В ноябре прошлого года стало известно, что суд изъял у Захарченко и его семьи 50 миллионов рублей. По данным прокуратуры Москвы, бывший полковник МВД и его родственники тратили коррупционные деньги на ювелирные украшения, дорогие аксессуары и недвижимость.

Суд Россия Деньги
09 февраля 2024, 19:13
Подозреваемого в убийстве 15-летней давности арестовали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве заключили под стражу подозреваемого в убийстве и попытке убийства в 2009 году на востоке города. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, 28 февраля 2009 года гражданин Таджикистана, находясь в квартире на Открытом шоссе в Москве, нанес ножевые ранения двум незнакомым мужчинам. Один из них скончался на месте, а второго смогли спасти, вовремя доставив в больницу.

Подозреваемому удалось скрыться от правоохранительных органов. Впоследствии, при пересмотре материалов, мужчину удалось задержать в Тюмени. Оттуда его доставили в Москву и арестовали.

«С мужчиной проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение», - добавили в СК.

Ранее подозреваемого в убийстве 21-летней давности задержали в Москве.

В декабре 2002 года мужчина до смерти избил собутыльника в квартире на Ленинском проспекте.

Убийства Преступления Мужчины Москва
09 февраля 2024, 11:31
Банда лжериелторов обманула 16 человек в Москве
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Полицейские задержали в Москве шестерых человек по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. Предположительно, они обманули 16 человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, аферисты публиковали в Сети предложения о сдаче в аренду жилых помещений. Потенциальные клиенты звонили на указанный номер. Им назначали встречи в офисах, чтобы заключить договоры по подбору жилья. Жертвам предлагали выбрать пакет услуг стоимостью от 15 до 50 тысяч рублей.

Подписавших соглашение клиентов добавляли в группу в мессенджере. Туда скидывали снимки и информацию с вариантами квартир. Выбрав понравившийся объект, клиент связывался с сотрудниками агентства с просьбой показать жилье. Однако мошенники постоянно переносили даты под разными предлогами. Как только недовольные клиенты начали требовать возврата денег за неоказание услуг, им отказали, указав на закончившийся срок договора.

В домах подозреваемых прошли обыски. У них изъяли компьютеры, оргтехнику, договоры и другие документы. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Двоих членов преступной группы отправили в изолятор, остальных - отпустили под подписку о невыезде.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности злоумышленников, а также выявление их возможных соучастников», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Накануне художник Игорь Лемешев снова чуть не попался на уловку мошенников. Ему позвонил некий Давид якобы из «правовых органов» и пообещал вернуть часть украденных ранее денег по «президентской программе».

МВД РФ Мошенничество Недвижимость Москва

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