Детского тренера по боксу обвинили в домогательствах к школьницам в Подмосковье

По информации издания, две 12-летние школьницы обвинили мужчину в том, что он до них домогался и совершал развратные действия. Авторы статьи отметили, что девочки сообщили об этом своим родителям.

Обе школьницы воспитываются в благополучных семьях и учатся в одном классе. Журналисты добавили, что СК начал проверку сообщения о возможных домогательствах тренера.

Ранее в растлении девочки заподозрили школьного охранника в Оренбурге. По данным РЕН ТВ, против мужчины возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.