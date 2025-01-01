Десятки тел нашли в тайных захоронениях в Мексике

Всего сотрудники прокуратуры нашли 29 мужских и два женских трупа. Правоохранители принимают все необходимые действия для того, чтобы найти тела людей, заявленных в качестве пропавших без вести.

По данным издания, штат Чьяпас, который расположен на границе Мексики с Гватемалой, считается наиболее пострадавшим от насилия картелей. Конкурирующие банды ведут борьбу за территорию.

Ранее в штате Халиско обнаружили 45 мешков с частями человеческих тел в ущелье Мирадор-дель-Боске. Экспертиза показала, что останки принадлежали мужчинам и женщинам. Также пять обезглавленных тел нашли на трассе Лагос-де-Морено - Сан-Луис Потоси.