«Держат в страхе». Цыгане избили жильца общежития в Волгограде

«В средствах массовой информации сообщается, что правоохранительными органами длительное время не принимаются меры к представителям цыганского этноса, которые держат в страхе жильцов одного из общежитий Волгограда», - говорится в сообщении.

Жильцы этого общежития неоднократно жаловались на физическое насилие со стороны цыган. На прошлой неделе группа цыган избила одного из жильцов, при этом полиция не приняла никаких мер, сообщили в Следкоме со ссылкой на СМИ.

Следствие запросило в производство дело об избиении волгоградца.

В конце октября толпа цыган зверски избила полицейского в Туле из-за замечания по поводу распития алкоголя в общественном месте. Нападавшие живут в таборе в микрорайоне Плеханово.