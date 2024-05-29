29 мая 2024, 11:23

Депутата Карелии задержали по подозрению в даче взятки

Пресс-служба Следственного комитета
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Депутата Законодательного собрания Карелии и его сына задержали по подозрению в даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Республики Карелия и его 36-летнего сына», - указали в ведомстве.

Их подозревают в даче взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело. В ведомстве уточнили, что правоохранители провели обыски по местам проживания подозреваемых. Специалисты решают вопрос об избрании меры пресечения.

По данным Telegram-канала Shot, задержанным оказался депутат Виталий Красулин. Его сын Артем ранее являлся главой Фонда развития промышленности Карелии.

Как уточнили в канале, подозреваемый передал 200 тысяч силовику за информацию о том, объявят ли его в розыск и будут ли проводить соответствующие мероприятия.

Недавно в федеральный розыск объявили экс-мэра Магаса Усмана Аушева. В его отношении возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Депутаты Аресты
29 мая 2024, 11:14
Сына актера Владимира Литвинова обвинили в мошенничестве
Global Look Press
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Актер Арсений Литвинов — сын заслуженного артиста России Владимира Литвинова — рискует оказаться под следствием из-за массовых обвинений в мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Один из пострадавших артистов рассказал журналистам, что вскоре после знакомства с Литвиновым-младшим тот начал занимать у него деньги под разными предлогами. В частности, на развитие бизнеса, на медицинские расходы для супруги, на налоги. По словам актера, его проблемы росли как снежный ком, как и суммы долга.

Литвинов-младший брал деньги под расписки с процентами. В результате он обещал вместо 890 тысяч рублей вернуть миллион. Актер оформил на приятеля дарственную на квартиру, чтобы подтвердить свою платежеспособность, но документ оказался фиктивным, так как эта недвижимость ему не принадлежала.

Shot уточнил, что в общей сложности от схем сына Литвинова, предположительно, пострадали девять представителей киноиндустрии. Они планируют обратиться в полицию.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты стали рассылают поддельные электронные письма, принуждая жертв брать кредиты.

Актер Арсений Литвинов - сын заслуженного артиста России Владимира Литвинова - рискует оказаться под следствием из-за массовых обвинений в мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мошенничество Полиция Актеры Москва
28 мая 2024, 21:22
Военные следователи провели рейд по поиску уклонистов в Щелкове и Балашихе
РИА «Новости»
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Военные полицейские продолжают проводить рейды по поиску мигрантов в Подмосковье, нарушающих российские законы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Он рассказал, что 27 мая сотрудники военных следственных органов провели рейды по Балашихе и Щелкову. Блюстители порядка выясняют, кто из бывших трудовых мигрантов, получивших российское гражданство, уклоняется от постановки на воинский учет.

«Всего в 2024 году из сборного пункта города Балашиха на срочную службу в армию направили 254 лица указанной категории», - заявил источник.

Также о рейде по поиску уклонистов в Щелкове стало известно 22 мая. Как рассказали 360.ru, тогда правоохранители проверили 24 частных дома и 345 квартир.

Мигранты Законы Военные Балашиха Щелково
28 мая 2024, 20:24
Бывшего мэра Магаса Аушева объявили в розыск
РИА «Новости»
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Бывшего мэра столицы Ингушетии Усмана Аушева объявили в федеральный розыск. Информацию об этом разместили в базе Министерства внутренних дел РФ.

В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело, однако, по какой статье, в сообщении министерства не указали.

«Усман Баширович Аушев, 31.08.1986 [года рождения]. Разыскивается по статье УК», - написали в публикации.

Во вторник, 28 мая стало известно, что адвокаты обвиняемого в передаче взятки по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна обжаловали его арест.

Ингушетия Уголовное дело Аресты
28 мая 2024, 17:31
Сбившего возлюбленную мстительного жителя Подмосковья взяли под стражу
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Суд взял под стражу жителя Подмосковья, который переехал на иномарке сожительницу, решившую его бросить. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Мужчина пробудет под арестом до 26 июля. Суд учел позицию Рузской городской прокуратуры.

Преступление произошло 26 мая на Минском шоссе. Перед этим возлюбленные поругались, и женщина решила разорвать отношения. После разговора с ним она вышла из машины. Чтобы отомстить, сожитель сбил ее и продолжил ехать, пока не врезался в деревянное строение. Пострадавшая умерла в реанимации на следующий день.

Рузская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела об убийстве и «дальнейшее жизнеустройство» двух несовершеннолетних детей пары. Обвиняемый не признал вину.

Уголовное дело Убийства Суд Преступления

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