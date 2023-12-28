Депутата гордумы Владимира Егорова нашли мертвым в Тобольске

На владельца крупнейшей в Воронежской области птицефабрики совершили покушение. Машину Геннадия Ширяева расстреляли спустя два дня после возбуждения УФАС дела о сговоре производителей яиц в регионе, сообщил Telegram-канал Shot.

Глава компании по производству яиц «Третьяковская» накануне ехал в иномарке по трассе Курск - Саратов в двух километрах от своего дома. Недалеко от села Третьяки неизвестный дважды выстрелил по внедорожнику, а затем скрылся.

Ширяев чудом не получил ранений. В автомобиле в этот момент он был один. В Борисоглебском районе объявили план-перехват, стрелка ищут.

Помимо птицефабрики Ширяев владеет заводами по производству подсолнечного масла. УФАС возбудила дело в отношение его компании из-за сильного роста цен на яйца.

В ноябре 2023 года неизвестные попытались совершить покушение на руководство одной из воинских частей в Краснодарском крае. Теракт, который готовил уроженец Украины, удалось предотвратить.