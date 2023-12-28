28 декабря 2023, 13:31

Депутата гордумы Владимира Егорова нашли мертвым в Тобольске

РИА «Новости»
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Депутата городской думы Владимира Егорова нашли мертвым в Тобольске. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, рассказали РБК в СУ СК по Тюменской области.

По предварительным данным, 46-летний парламентарий упал с третьего этажа собственного дома на Кедровой улице, написал Telegram-канал Baza.

Тело обнаружили накануне, 27 декабря.

Егоров был зампредом Тобольской гордумы седьмого созыва. В органах власти работал с 2007 года, когда стал главой комитета земельных отношений и лесного хозяйства. Этот пост он занимал до 2014 года. В 2016-м Владимира Егорова осудили по статье о халатности за невзимание платы с бизнесменов за аренду муниципальной земли. Ущерб бюджету превысил полтора миллиона рублей. Егорова приговорили к исправительным работам, но он избежал наказания из-за истечения срока давности. Позже он основал базу отдыха и избрался в тобольскую гордуму.

Депутаты СК РФ Следственный комитет России
28 декабря 2023, 13:57
Неизвестный совершил покушение на владельца крупнейшей в Воронежской области птицефабрики
РИА «Новости»
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На владельца крупнейшей в Воронежской области птицефабрики совершили покушение. Машину Геннадия Ширяева расстреляли спустя два дня после возбуждения УФАС дела о сговоре производителей яиц в регионе, сообщил Telegram-канал Shot.

Глава компании по производству яиц «Третьяковская» накануне ехал в иномарке по трассе Курск - Саратов в двух километрах от своего дома. Недалеко от села Третьяки неизвестный дважды выстрелил по внедорожнику, а затем скрылся.

Ширяев чудом не получил ранений. В автомобиле в этот момент он был один. В Борисоглебском районе объявили план-перехват, стрелка ищут.

Помимо птицефабрики Ширяев владеет заводами по производству подсолнечного масла. УФАС возбудила дело в отношение его компании из-за сильного роста цен на яйца.

В ноябре 2023 года неизвестные попытались совершить покушение на руководство одной из воинских частей в Краснодарском крае. Теракт, который готовил уроженец Украины, удалось предотвратить.

Преступления Заводы
28 декабря 2023, 09:14
«Вспылил, как говорится». Сломавшего шлагбаум и напавшего на очевидцев мужчину в Буграх допросила полиция
Пресс-служба МВД
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В Ленобласти задержали участника конфликта на парковке в поселке Бугры Всеволожского района. Он сознался, что сломал шлагбаум, напал на мужчину с ребенком и поругался с женщиной. Официальный представитель МВД России Ирина Волк показала в своем Telegram-канале видео допроса.

«Сломал шлагбаум и человека ударил. Вспылил, как говорится. Он не работал, „моросил“ вверх-вниз, я выезжал пару раз. Так получилось. Конечно, раскаиваюсь», - сказал он.

Очевидцы, по его словам, спровоцировали его на драку - стали снимать, как он ломал шлагбаум, и вести себя агрессивно. Мужчина пообещал восстановить конструкцию, если технически это возможно.

Он стал фигурантом уголовного дела по статье 213 УК России «Хулиганство», которое возбудили после происшествия в одном из жилых комплексов в поселке Бугры. Мужчина поругался с местной жительницей, назвал себя хозяином многоэтажки и руками сломал шлагбаум. Проходивший мимо отец с двухлетним ребенком попытался успокоить дебошира и получил несколько ударов.

В Москве покупатель ударил охранника магазина. Уголовное дело возбудили после того, как у пострадавшего диагностировали серьезную травму.

Драки Санкт-Петербург Ленинградская область МВД РФ Полиция
28 декабря 2023, 08:35
Оперативника УгРО в Екатеринбурге взяли под стражу по подозрению в совращении школьницы
РИА «Новости»
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Оперативника уголовного розыска одного из отделений МВД в Екатеринбурге задержали из-за подозрений в совращении 13-летней девочки. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Полицейский занимался розыском подростка. По версии следствия, мужчина привез школьницу домой и вступил с ней в интимные отношения.

Ленинский суд постановил арестовать подозреваемого на два месяца. Против него возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Обвиняемому грозит от трех до десяти лет лишения свободы, отметил собеседник издания.

«В случае подтверждения вины он понесет ответственность в соответствии с законодательством нашей страны вне зависимости, по обоюдному согласию это было или нет», - заявил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее в Пензе учителя обвинили в совращении восьмиклассницы. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по двум статьям.

Суд МВД РФ Екатеринбург
27 декабря 2023, 16:01
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве пенсионерки, пропавшей по пути в Каширу
Пресс-служба Следственного комитета
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В Московской области задержали 72-летнего мужчину по подозрению в убийстве пенсионерки, пропавшей по пути в Каширу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Задержанным оказался житель деревни Топканово. Он недавно отбыл срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году.

Во время следственных действий по камерам видеонаблюдения удалось установить маршрут пропавшей женщины, а также сопоставить передвижение автомобилей на этом же участке пути. Под подозрение попал 72-летний мужчина, в багажнике его машины обнаружили следы крови. На вещах потерпевшей, найденных в соседнем населенном пункте, выявили генотип подозреваемого.

«В настоящее время с мужчиной работают следователи и криминалисты. Продолжаются масштабные поисковые мероприятия с целью обнаружения тела потерпевшей», - сообщили в ведомстве.

Об исчезновении 70-летней женщины заявила ее дочь. Пенсионерка 23 декабря выехала из столицы в Каширу на электричке, а через несколько часов позвонила дочери и сообщила, что на нее напал неизвестный. После этого женщина перестала выходить на связь.

Убийства Кашира Следственный комитет России

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