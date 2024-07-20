Дело завели в Удмуртии после ДТП с участием двух автобусов с семью пострадавшими

Обвиняемые в покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева трое молодых людей отправились в следственный изолятор Самары до 17 сентября. Об этом народный избранник написал в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что первым арестовали подростка, который входил в число нападавших. Вторым стал трижды судимый за кражи и грабежи рецидивист.

По словам Матвеева, по всем прошлым делам производство прекратили после примирения сторон с согласия следствия и прокурора.

Для третьего участника нападения понадобился переводчик. По-русски молодой человек не говорил.

«Свидетели говорят, что до того, как мы с водителем решили их остановить, они избили четыре-пять человек, включая конфликт на пляже, водителя маршрутки и посетителей магазина», - уточнил Матвеев.

Депутат не исключил, что число пострадавших может быть больше. Он призвал всех, кто узнал участников нападения, обратиться к следователям для дачи показаний.

Группа мигрантов напала на депутата Матвеева в Самаре в минувший четверг, 18 июля. Он пояснил, что увидел, как молодые люди нападали на прохожих, и решил их остановить, но сделать ничего не успел, так как ему нанесли сильный удар по голове.

Изначально самарские следователи завели против задержанных уголовное дело о хулиганстве. Но после вмешательства председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина переквалифицировали статью на покушение на убийство.