12 октября 2024, 17:21

Дело завели в Грозном после гибели людей при взрыве на АЗС

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Расследованием гибели двух взрослых и двух детей в ходе пожара на автозаправочной станции в Грозном займутся криминалисты. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, они завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

В ведомстве уточнили, что пламя охватило станцию в Байсангуровском районе города. В ходе пожара погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. В пресс-службе подчеркнули, что это предварительные данные.

На место происшествия прибыли криминалисты, которые приступили к выяснению всех причин возникновения огня. Также они установят лиц, причастных к совершению преступления.

Взрыв на автозаправочной станции Грозного прогремел в субботу, 12 октября. По данным республиканского главка МЧС, в результате происшествия погибли двое взрослых и двое детей. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах региона, они получили смертельные травмы от удара вылетевшей с заправки цистерны в результате взрыва.

По последним данным прибывшие на место пожарные локализовали пламя на площади в 900 квадратных метров. Перехода огня на другие постройки они не допустили.

Пожары Чечня Взрывы Следственный комитет России
12 октября 2024, 15:53
Силовики задержали бывшего замглавы Минсельхоза Ставрополья
РИА «Новости»
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Бывший заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По ходатайству следствия суд избрал отправил бывшего чиновника в СИЗО.

По данным следствия, на занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства региона фигурант дела нарушил правила распределения средств, выделенных по госпрограмме.

В частности, в 2022 году он выделил деньги местному предпринимателю, который подал заявку на создание фермы.

Но никакой фермы бизнесмен не сделал, а потратил деньги на себя. Сумма ущерба для бюджета составила 8,4 миллиона рублей.

По данным местных СМИ , речь идет о Викторе Фетисове, который после ухода с должности стал врио главы Новоселицкого округа. На новом месте он работал около месяца.

Днем ранее за крупную взятку арестовали гендиректора Княгининской швейной фабрики.

МВД РФ Коррупция ФСБ
12 октября 2024, 01:36
В расстрелянной машине в Ингушетии погибли сотрудник ППС и его родственники
РИА «Новости»
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Жертвами обстрела автомобиля в Ингушетии оказались сотрудник патрульно-постовой службы (ППС), который в тот момент находился не на службе, и два его родственника. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.

По предварительной информации, автомобиль с сотрудником ППС обстреляли около 21:40 в городе Назрани возле пересечения автомобильной дороги федерального значения «Кавказ» и автодороги Назрань - Магас.

«В результате трое находящихся внутри мужчин получили смертельные ранения. Ими оказались родственники, один из которых является сотрудником патрульно-постовой службы, в момент происшествия находившийся вне службы», - уточнили в ведомстве.

Сейчас ингушские полицейские разыскивают злоумышленников.

Кадры сгоревшей машины, на которой скрылись обстрелявшие автомобиль сотрудника ППС злоумышленники, опубликовали «Известия».

После нападения на полицейскую машину в Ингушетии следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия.

Ингушетия Смертность Уголовное дело Стрельба МВД РФ Машины Следственный комитет России
11 октября 2024, 23:32
Подростки избили 11-летнего мальчика в калининградском санатории
РИА «Новости»
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Проходящие лечение в детском санатории в городе Светлогорске Калининградской области подростки избили 11-летнего мальчика. Полиция по итогам проведенной проверки завела уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В отдел полиции «Светлогорский» поступило заявление, что в лечебном учреждении 11-летнему пациенту нанесли побои. После проверки информации правоохранители завели уголовное дело.

Пресс-служба прокуратуры Калининградской области уточнила, что мальчика избили трое несовершеннолетних пациентов еще 3 октября. Но известно об этом стало только сейчас.

Ведомство пообещало решить вопрос о судебной защите пострадавшего мальчика, а также взяло под контроль расследование уголовного дела о побоях.

В минувший четверг, 10 октября, стало известно, что 16-летний подросток из Углича попал в больницу с множественными травмами после избиения и пыток , которые ему устроили знакомые сверстники, с которыми он поссорился. По данным областного главка СК, сначала юношу избили на улице. После его привели в квартиру, где мучители издевались над ним несколько часов, а перед уходом забрали ценные вещи. После задержания суд отправил одного обвиняемого подростка в СИЗО. Остальные находятся под домашним арестом.

Уголовное дело Дети Прокуратура РФ МВД РФ Полиция Избиения Калининград
11 октября 2024, 21:19
Появились новые детали о жестоком убийстве сестер в Тольятти
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Школьница из Тольятти заранее спланировала убийство младших сестер. Она припрятала нож в своей комнате для совершения преступления, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, в своих показаниях девочка призналась, что с утра держала оружие в своей комнате, однако до последнего момента не решалась поднять на сестер руку. Поводом для нападения стало поведение девочек, которые мешали школьнице делать уроки.

После обследования 13-летнего подростка врачи психбольницы охарактеризовали ее поступок фразой - она уничтожила «любимые игрушки отчима». Девочка хотела сделать ему больно из-за нелюбви к нему. Также школьница ревновала родителей к младшим сестрам, думая, что им достается вся материнская любовь.

Сейчас подозреваемая находится в психбольнице под охраной. Специалисты склоняются к тому, что она осознавала свои действия и признают ее вменяемой.

Тела двух девочек с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Комсомольском районе Тольятти. По подозрению в расправе полицейские задержали их старшую сестру. До этого происшествия у нее никаких психических отклонений не наблюдалось.

Убийства Дети Преступления Врачи

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