Дело завели в Грозном после гибели людей при взрыве на АЗС

В ведомстве уточнили, что пламя охватило станцию в Байсангуровском районе города. В ходе пожара погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. В пресс-службе подчеркнули, что это предварительные данные.

На место происшествия прибыли криминалисты, которые приступили к выяснению всех причин возникновения огня. Также они установят лиц, причастных к совершению преступления.

Взрыв на автозаправочной станции Грозного прогремел в субботу, 12 октября. По данным республиканского главка МЧС, в результате происшествия погибли двое взрослых и двое детей. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах региона, они получили смертельные травмы от удара вылетевшей с заправки цистерны в результате взрыва.

По последним данным прибывшие на место пожарные локализовали пламя на площади в 900 квадратных метров. Перехода огня на другие постройки они не допустили.