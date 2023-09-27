Дело завели после избиения мужчины в Мытищах
Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело по факту избиения жителя Королева в Мытищах со стороны мигранта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
СК по ссылкой на данные в СМИ сообщил, что словесный конфликт между жителем Королева и мигрантом возник из-за стоявшего на проезжей части автомобиля последнего.
В ходе ссоры мигрант вместе со своими знакомыми нанесли потерпевшему удары бейсбольной битой.
Ведомство завело уголовное дело по статье «Хулиганство». Начались оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и всех участников конфликта.
На появившихся в социальной сети кадрах с места событий мужчине наносили удары битой. Его состояние в настоящее время неизвестно.
Ранее мигранты избили сотрудника полиции на западе Москвы.
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