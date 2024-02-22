Дело завели на жителя Новороссийска после его попытки задушить фельдшера скорой

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По данным ведомства, 17 феврали прохожие заметили на улице пьяного человека и вызвали бригаду медиков. Скорая прибыла на место и оказала необходимые реанимационные мероприятия. Нетрезвый житель оказался недоволен медпомощью.

«Демонстрируя свое неуважение к фельдшеру бригады скорой медицинской помощи, схватил последнего за горло, а также в ходе возникшего конфликта причинил телесные повреждения», - рассказали в прокуратуре.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи установят обстоятельства произошедшего и примут меры для сбора доказательной базы. К ответственности привлекут ранее судимого жителя Новороссийска.

Ранее в Западном округе Москвы неадекватный местный житель бросил гранату в медработников , которые приехали на вызов к его матери. Дебошира забрали сотрудники полиции.