Дело возбудили против мужчины за поножовщину в московском метро

Пенсионерка пропала в Московской области после того, как отправилась на дачу в Кашире. Об этом сообщило главное следственное управление СК России по Подмосковью в своем Telegram-канале.

После исчезновения женщины в Ступине возбудили уголовное дело по статье об убийстве. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. В Подмосковье организовали масштабные поиски пропавшей с привлечением волонтерских организаций.

В главном управлении МВД России по Московской области «360» сообщили, что сотрудники ведомства тоже проводят розыскные мероприятия.

На странице поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» указали, что пропавшую пенсионерку зовут Ольга Г. По данным волонтеров, женщину похитили на автомобиле с 14:00 до 16:00 часов 23 декабря. В «ЛизаАлерт» попросили водителей, проезжавших в этот период по дороге от станции Топканово до деревни Вослинка, предоставить записи с видеорегистраторов, поскольку они могут помочь найти пенсионерку.

Ранее жительница Волгограда пропала без вести на 20 дней. Женщина сообщила, что ее похитил неизвестный мужчина и заставлял работать в полях.

Об исчезновении 70-летней матери в правоохранительные органы сообщила жительница Москвы 23 декабря. В тот день пожилая женщина выехала из столицы в Каширу на электричке. Через несколько часов пенсионерка позвонила дочери и сообщила, что неизвестный мужчина напал на нее, несколько раз ударил по голове и затащил в машину.

Об исчезновении 70-летней матери в правоохранительные органы сообщила жительница Москвы 23 декабря. В тот день пожилая женщина выехала из столицы в Каширу на электричке. Через несколько часов пенсионерка позвонила дочери и сообщила, что неизвестный мужчина напал на нее, несколько раз ударил по голове и затащил в машину.

«После этого телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа», - уточнили в подмосковном главке Следственного комитета.

После исчезновения женщины в Ступине возбудили уголовное дело по статье об убийстве. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. В Подмосковье организовали масштабные поиски про павшей с привлечением волонтерских организаций.

В главном управлении МВД России по Московской области «360» сообщили, что сотрудники ведомства тоже проводят разыскные мероприятия.

«После этого телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа», - уточнили в подмосковном главке Следственного комитета.