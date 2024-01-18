18 января 2024, 18:46

Дело возбудили после сообщений о нарушении прав брата и сестры в Павловской гимназии

РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили после появления в одном из Telegram-каналов информации о нарушении прав ученика и его сестры в Павловской гимназии в Истре. Об этом заявили в региональном ГСУ СК.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в комментарии «360» сообщила, что в курсе этой ситуации и находится на связи с СК и прокуратурой региона.

«На мой взгляд, это недопустимые вещи. Если факты подтвердятся, то это очень серьезный повод поговорить о самом учебном заведении и его руководстве», - указала уполномоченный.

В Павловской гимназии после появившихся публикаций заявили, что уже начали свое внутреннее расследование. О результатах пообещали сообщить позже.

«Если указанные факты подтвердятся, виновные понесут ответственность», - заверили представители учебного заведения в Telegram-канале.

Там же напомнили, что Павловская гимназия - «школа с историей, традициями и ценностями», а миссия ее - формировать поколение прогрессивных, разносторонне развитых, мыслящих молодых людей.

Как пояснили в ведомства, из публикации следовало, что сотрудники гимназии применили физическую силу против 11-летнего мальчика, а также оказывали моральное давление на ребенка. В результате ему пришлось обращаться за помощью к врачам.

«Отмечаются также факты противоправных действий в отношении сестры мальчика», - добавили в пресс-службе.

По факту случившегося возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Теперь следователи проводят допросы и устанавливают все обстоятельства случившегося. Также они уже провели прием родителей брата и сестры, которые учатся в этой гимназии, заключили в СК.

Проверку начала также прокуратура Подмосковья. В надзорном ведомстве подчеркнули, что намерены оценить работу должностных лиц учебного заведения, а после - при наличии оснований - принять меры реагирования.

Дети Прокуратура РФ СК РФ
18 января 2024, 18:24
Участника нападавшей на прохожих в Белгороде банды арестовали
РИА «Новости»
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Свердловский районный суд Белгорода арестовал участника дела о нападении подростков на прохожих. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал 19-летнему подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 марта.

Во время слушания обвиняемый сообщил, что ранее уже проходил по делу о незаконном обороте наркотиков. В настоящее время он учится в местном политехническом колледже.

Сторона защиты настаивала об избрании фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста. Сам молодой человек отметил, что предотвращал удары от других людей, а также всегда спрашивал о состоянии пострадавших.

Однако следствие парировало, что причастность подозреваемого подтвердили другие фигуранты дела, жертвы нападений и свидетели.

Ранее в социальных сетях появились видеоролики, на которых группа подростков в Белгороде набрасывалась на прохожих , после чего избивали их на камеру. Всего правоохранители в рамках дела задержали шесть человек, среди них четверо - несовершеннолетние.

Суд Аресты
18 января 2024, 17:09
Появились кадры, как переодевшийся в женщину москвич украл 18 млн рублей из сейфа фирмы
РИА «Новости»
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Появились кадры с камер видеонаблюдения, как 27-летний менеджер юридической фирмы, переодевшись в женщину, украл 18 миллионов рублей из сейфа в Москве. Соответствующий материал опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, деньги в сейф работник компании положил лично по поручению руководителя. Однако после выходных он не явился на работу и перестал выходить на связь. Начальник заметил, что ключ от сейфа пропал наряду с находившимися в нем деньгами.

«В ходе просмотра видеозаписей с камер наблюдения полицейские установили, что содержимое сейфа похитила женщина, проникшая в офис в нерабочее время», - отметила Ирина Волк.

Силовики установили, что похитителем был тот самый менеджер, который нарядился в женскую одежду. Полицейские уже задержали парня. Против него возбудили уголовное дело. На данный момент его отправили под домашний арест, а владельцу фирмы вернули деньги.

Ранее грабитель вытащил из рук спящего мужчины телефон на вокзале в Москве.

Кражи Москва
18 января 2024, 15:47
Забивших инвалида на остановке уральских подростков отправили в колонию
РИА «Новости»
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Забивших до смерти инвалида на остановке в Екатеринбурге подростов оправили в колонию. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Орджоникидзевского районного суда.

Несовершеннолетние парень и девушка напали на инвалида в июне прошлого года на Уралмаше. Мужчина отказался давать им сигарету.

Подросткам показалось, что инвалид грубо ответил. Поэтому они набросились на мужчину и более 60 раз ударили его руками и ногами. От полученных травм инвалид скончался.

«Суд приговорил девушку к пяти годам и двум месяцам в воспитательной колонии, парня - к пяти годам», - указали в суде.

Родителей девушки обязали выплатить моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей. С родителей молодого человека - 250 тысяч.

В Чехове мигранты напали на участника спецоперации. В кафе «Вояж» между бойцом и иностранцами возник конфликт, который перетек в драку. В результате чего мигранты толпой избили участника специальной военной операции.

Драки Суд Инвалиды
18 января 2024, 13:24
Обвиняемый в избиении баскетболиста ЦСКА предстанет перед судом в Москве
Unsplash
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Мужчина, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью защитнику баскетбольной команды ЦСКА, предстанет перед судом в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины, который избил баскетбалиста. Его дело направят в Пресненский районный суд для рассмотрения. Сейчас фигурант находится под стражей.

«Он обвиняется по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека“)», - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в ночь на 2 мая 2023 года злоумышленник был неподалеку от ресторана на улице Большая Никитская. У него завязался конфликт с 34-летним защитником баскетбольной команды ЦСКА, в результате которого он избил спортсмена.

Мужчина попытался скрыться с места преступления. Для этого он купил билеты за границу, но вылететь у него так и не удалось - его задержали в Международном аэропорту «Жуковский».

Ранее россиянин с топором разгромил офис губернатора в Таиланде.

ЦСКА Суд Избиения Москва

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