Дело возбудили из-за убийства женщины на юге Москвы

По данным СК, 2 ноября в квартире жилого дома обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Следователи назначили ряд судебных экспертиз, в том числе медицинскую. Кроме этого, правоохранительные органы допросят соседей погибшей.

Дело возбудили по части первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведомство начало розыск преступника.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве пенсионерки в 2011 году. Он нанес множество ударов кулаками по голове 74-летней пожилой женщине, из-за чего она скончалась. После избиения мужчина изнасиловал ее и скрылся с места преступления.