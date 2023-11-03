Дело возбудили из-за убийства женщины на юге Москвы
В Москве возбудили уголовное дело из-за убийства женщины в квартире дома на улице Академика Миллионщикова. Следственный комитет России установит все причины произошедшего, сообщили в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, 2 ноября в квартире жилого дома обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Следователи назначили ряд судебных экспертиз, в том числе медицинскую. Кроме этого, правоохранительные органы допросят соседей погибшей.
Дело возбудили по части первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведомство начало розыск преступника.
Ранее в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве пенсионерки в 2011 году. Он нанес множество ударов кулаками по голове 74-летней пожилой женщине, из-за чего она скончалась. После избиения мужчина изнасиловал ее и скрылся с места преступления.