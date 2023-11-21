21 ноября 2023, 13:33

Дело Треповой рассмотрят до конца года

РИА «Новости»
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Второй Западный окружной военный суд собирается до конца года рассмотреть уголовное дело Дарьи Треповой*, обвиняемой в теракте в петербургском кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали десятки человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время часть потерпевших заявили в рамках рассмотрения дела в суде иски о возмещении вреда на общую сумму около двух миллионов рублей», - указал собеседник агентства.

По данным источника, из-за резонансного дела прокурор находится под государственной защитой. Потерпевшими в результате теракта признали 84 человека.

Один из них умер , но взрыв в кафе не стал результатом его смерти.

Собеседник агентства уточнил, что во время досмотра в кафе обвиняемая сильно волновалась. У нее «ходуном ходили руки». Трепова* четко понимала, куда разлетятся осколки от взрывного устройства.

«А на предложение блогера сесть рядом с ним отказалась, но при этом ей пришлось сесть на место, которое ей уступили, отодвинувшись немного от эпицентра взрыва», - добавил источник.

Первые слушания по уголовному делу прошли 15 ноября. Тогда обвиняемая частично признала свою вину. Во вторник, 21 ноября, Трепову* доставили в суд. Как сообщили «Известия» , ее привезли к зданию на спецавтомобиле.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Санкт-Петербург Суд Терроризм Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
21 ноября 2023, 14:18
СК назвал причину убийства сотрудницы Роспотребнадзора в Москве
РИА «Новости»
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Тело сотрудницы Роспотребнадзора нашли в сквере на западе Москвы 18 сентября. Мужчина, задержанный по подозрению в преступлении, рассказал, что выбрал жертву по ее опрятной одежде. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Женщина занимала должность начальника кадров и была убита на Молдавской улице. Ее задушили, а также ранили в лицо. Предполагаемого преступника, 37-летнего ранее судимого уроженца Дагестана, быстро задержали и арестовали.

Во время допроса мужчина признал вину. Выяснилось, что у него не было постоянной работы и источника дохода. Он убил женщину в надежде быстро обогатиться, поэтому исходил из того, как она выглядит.

«Он выбрал в качестве своей жертвы одну из опрятно одетых женщин зрелого возраста. По его мнению, ее внешний вид свидетельствовал о наличии ценного имущества и денежных средств», - рассказали в ведомстве.

Следствие собрало достаточно доказательств и передаст дело в суд в ближайшее время.

Ранее останки более 10 человек нашли в земле на западе Москвы. Кости обнаружили на глубине 3,5 метра.

Убийства Следственный комитет России Москва 2023
21 ноября 2023, 13:28
Гендиректору ТЦ «Зимняя вишня» разрешили выйти на свободу
РИА «Новости»
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Гендиректору основного арендатора сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Надежде Судденок разрешили не отбывать наказание и покинуть колонию из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мариинского городского суда.

«Судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Надежду Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», - указала пресс-служба.

Диагноз гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» в суде не назвали, но отметили, что он входит в список заболеваний, препятствующих лишению свободы. Пресс-служба также пояснила, что состояние заключенной заметно ухудшилось.

Выпустить Судденок на волю попросило исправительное учреждения, где она находилась. Представитель медико-санитарной части № 42 ФСИН России пояснил, что лечить женщину в колонии невозможно, поскольку там нет необходимых условий и лицензии.

В 2021 году Заводской районный суд приговорил гендиректора «Зимней вишни» к 13,5 года колонии. В июне 2023 года Кемеровский областной суд сократил срок на два месяца.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Жертвами ЧП стали 60 человек, большинство из которых - дети.

Ранее суд оставил в силе приговор бывшей главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой по делу о пожаре в «Зимней вишне». Подсудимая отказалась признавать свою вину в этом происшествии.

Суд Пожар в ТЦ Зимняя вишня
21 ноября 2023, 11:32
Телефонные аферисты украли у москвички 11,7 миллиона рублей
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Москвичка передала 11,7 миллиона рублей аферистам под предлогом помощи сестре, которая якобы стала участницей аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, 66-летней женщине позвонили мошенники, на другой стороне аппарата говорила якобы ее сестра, которая пожаловалась, что переходила дорогу в неположенном месте и ее сбила машина. По ее словам, в результате ДТП девушка-водитель тяжело пострадала.

Напуганная «сестра» рассказала, что в больницу приехали следователь и отец владелицы машины, а также попросила деньги на лечение.

Затем пострадавшей пенсионерке позвонил мужчина, представившийся следователем. Он подтвердил информацию о необходимости предоставления денег на лечение и за невозбуждение уголовного дела.

Выполняя распоряжения злоумышленников, женщина шесть раз передавала курьерам денежные средства, которые прятала в вещи. Суммарный ущерб составил 11,7 миллиона рублей.

«Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует установление лиц, причастных к хищению», - подчеркнули в ведомстве.

Накануне россиянка осталась без жилья и денег после разговора с аферистами. Пенсионерке из Белгорода позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности МФЦ. Собеседник смог убедить 57-летнюю женщину продать квартиру.

Преступления Мошенничество Кражи Москва 2023
21 ноября 2023, 10:53
Дарью Трепову доставили в суд
РИА «Новости»
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Обвиняемую в теракте в Санкт-Петербурге Дарью Трепову* доставили в суд на очередное слушание. Об этом сообщили «Известия».

К зданию суда приехали правоохранители. Обвиняемую доставили на заседание на специальном автомобиле в сопровождении еще одной полицейской машины.

В прошлую среду, 15 ноября, состоялось первое слушание по делу Треповой*. Ее обвиняют в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали десятки человек. Согласно судебной экспертизе на момент преступления девушка осознавала все последствия.

В рамках первого слушания Трепова* частично признала свою вину. Она заверила, что не знала о самодельной взрывчатке в статуэтке, которую передала военкору в кафе в Санкт-Петербурге.

По данным Telegram-канала Mash , украинские кураторы заплатили Треповой* за теракт 195 тысяч рублей. Деньги ей перевели на криптокошелек, большую часть из них она отдала за аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, а также за поездку в Омск на лекции Владлена Татарского и покупку смартфонов.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Суд Терроризм Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга

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