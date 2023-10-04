Дело против сотрудников алкомаркета, избивших посетителя, повторно заведут в Москве
Работники алкомаркета на востоке Москвы избили посетителя из-за, предположительно, украденной пачки сухариков. Против них возбудили уголовное дело, которое затем прекратил заместитель Измайловского межрайонного прокурора. Однако руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин настоял на повторном возбуждении дела. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову повторно возбудить уголовное дело, доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», - уточнили в ведомстве.
Это происшествие поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Группу улиц обвинили по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва» , драка произошла у магазина на 5-й Парковой улице. Посетитель попытался вынести из магазина пачку сухариков, но это заметили сотрудники. Они схватили мужчину за шею, вывели на улицу, повалили на землю и избили.