«Дело приостановлено». Розыск Блиновского прекратили

«Приостановлено дело в связи с тем, что он на СВО. Мера пресечения отменена, в розыске не находится, дело приостановлено», - подчеркнула юрист.

Ранее стало известно, что Блиновский стал снайпером во время службы на специальной операции. Он успел отработать в паре под Красногоровкой.

После задержания экс-адвоката Эльмана Пашаева с мужем «королевы марафонов» не стали замораживать контракт. В начале сентября Блиновский погасил долги перед налоговой.