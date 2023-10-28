Дело оставившего Крымский мост без защиты офицера поступило в суд

Читайте нас в:

По версии следствия, офицер закупил для защиты Керченского пролива и Крымского моста от дронов комплексы «Орел-БПЛА» на сумму почти 400 миллионов рублей.

Однако по своим характеристикам они не могли противостоять беспилотникам противника, в результате инфраструктурные объекты остались без должной защиты, уточнило издание.

По информации «Коммерсанта», расследование вели по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия», канцелярия уже зарегистрировали дело. Однако конкретный судья пока не определен. Вероятно, процесс над офицером пройдет в закрытом режиме.

Волкова задержали в марте в собственном кабинете в Москве. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее стало известно, что Волков не признал свою вину в превышении полномочий.