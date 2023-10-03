Дело об убийстве 27-летней давности раскрыли в Москве

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«Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР („Убийство“)», - уточнили в ведомстве.

По данным СК, 21 декабря 1996 года мужчина застрелил в квартире на Боровском шоссе своего знакомого. Во время ссоры он шесть раз выстрелил в оппонента, а затем скрылся с места преступления.

Сотрудники следственного комитета собрали всю необходимую доказательную базу в отношении задержанного для его ареста.

Мужчину задержали в Курской области. В ходе расследования специалисты выяснили, что он был ранее судим за аналогичные преступления.

Ранее московские следователи раскрыли убийство, совершенное в 2000 году. Они будут ходатайствовать, чтобы злоумышленнику в качестве меры пресечения назначили заключение под стражу.