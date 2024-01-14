Дело о злоупотреблении полномочиями возбудили после пожара на складе Wildberries

По версии следствия, пожар с обрушением здания произошел в результате злоупотребления полномочиями «неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции» в сфере пожарной безопасности на складе. Сотрудники СК осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства возгорания.

Максимальная санкция за злоупотребление полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) - лишение свободы на четыре года.

Склад Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся 13 января. Площадь распространения огня достигла 70 тысяч квадратных метров. Справиться с открытым горением удалось только днем 14 января. Никто не пострадал, при этом ущерб от пожара составил около 10 миллиардов рублей. Wildberries планирует в ближайшее время открыть новый сортировочный центр в городе.