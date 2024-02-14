14 февраля 2024, 11:19

Дело о жестоком убийстве пенсионерки в Кашире передали в суд

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В Кашире завершили расследование уголовного дела в отношении 72-летнего жителя Каширы, обвиняемого в убийстве пенсионерки из Москвы. Об этом сообщили в главке подмосковного СК.

В декабре прошлого года между обвиняемым и жертвой на проселочной дороге в деревне Вослинка произошел конфликт. Во время ссоры мужчина избил пенсионерку, которая от ударов потеряла сознание и упала.

Обвиняемый подумал, что убил женщину. Он положил пенсионерку в багажник и решил спрятать тело. Мужчина поехал по дороге, присматривая незаметное для окружающих место.

По пути пострадавшая пришла в себя. Она позвонила по мобильному телефону дочери и рассказала о случившемся. Мужчина услышал шум в багажнике и притормозил. Он открыл заднюю дверь и ударил пенсионерку молотком. Она скончалась на месте.

Убедившись в том, что женщина умерла , он увез ее тело на участок в Веневском районе Тульской области. Там обвиняемый сбросил труп в канаву и присыпал снегом. Затем он приехал в деревню Растовцы в Кашире и выкинул там в мусорный бак сумку и личные вещи жертвы.

На допросе мужчина сознался в преступлении. Следователи в общей сложности провели 15 экспертиз. «Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения», - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело по статье об убийстве передали в Каширский городской суд.

Уголовное дело Убийства Суд Кашира
14 февраля 2024, 12:23
Женщина убила знакомого в хостеле на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Женщина напала на 35-летнего мужчину с кухонным ножом и нанесла ему несколько ударов в хостеле в Москве. В результате мужчина умер. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В одной из комнат хостела на улице Образцова мужчина пил алкогольные напитки вместе с 38-летней знакомой. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В результате ранее судимая женщина взяла кухонный нож и нанесла оппоненту несколько ударов, а сама пошла в душ.

Окровавленного постояльца заведения нашла уборщица. Она же и вызвала скорую помощь на место происшествия. Однако медики не успели спасти ему жизнь.

На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«Останкинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение женщины к уголовной ответственности», - отметили в ведомстве.

Ранее мужчина напал с ножом на знакомого во дворе дома в Москве.

Уголовное дело Убийства Мужчины Поножовщины
14 февраля 2024, 10:57
Экстрадицию обманувшего дольщиков россиянина из Бахрейна сняли на видео
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По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Королевства Бахрейн экстрадировали Джамиля Темирханова, обвиненного в мошенничестве при строительстве домов. Пресс-служба надзорного ведомства показала его прилет на родину.

Запрос о выдаче мужчины отправили в декабре 2023 года. В феврале самолет с обвиняемым приземлился в России. Джамиля Темирханова привлекут к ответственности по статье 159 УК России «Мошенничество».

По версии следствия, мужчина вместе с соучастницей обманули более 30 дольщиков. С 2014 по 2019 годы они получили от них свыше 47 миллионов рублей на строительство многоквартирных домов в городе Избербаш Республики Дагестан, но потратили деньги на цели, не предусмотренные договором. Джамиль Темирханов скрылся, его объявили в розыск и задержали.

Полиция сообщила, что подозреваемый вел строительство незаконно и не сдал дома в эксплуатацию.

В аэропорту Манамы его передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России. На родине сразу после выхода из самолета мужчину усадили в машину ФСИН.

Генпрокуратура РФ Уголовное дело Дагестан Строительство Мошенничество Дольщики
14 февраля 2024, 08:03
Избивших участника СВО школьников арестовали
РИА «Новости»
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Четырех девятиклассников в Уссурийске отправили под стражу. Их обвинили в избиении участника спецоперации и грабеже, сообщило СУ СКР по Приморскому краю.

«Всем несовершеннолетним фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила пресс-служба.

Суд арестовал школьников на один месяц 15 суток. Уголовное дело возбудили по статье 161 УК России «Грабеж». По версии следствия, в конце января девятиклассники под предлогом несуществующей задолженности ворвались в квартиру потерпевшего, избили его и ограбили на семь тысяч рублей. Нападение снимали на телефон.

Отдельное уголовное дело возбудили из-за недоработки органов системы профилактики. Их обвинили по статье 293 УК России «Халатность».

Потерпевший рассказал «360» о нападении. По его словам, ребята отобрали телефон у его сына.

В Свердловской области учительница циркулем исколола руку второкласснику. Полиция начала проверку.

Суд Приморье Аресты Избиения
14 февраля 2024, 04:44
Житель Тверской области заживо закопал свою любовницу
РИА «Новости»
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Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который заживо закопал свою любовницу. Его жена в это же время убила семилетнюю дочь женщины. О страшном двойном убийстве написала газета «Аргументы и Факты».

По версии следствия, преступление произошло восемь лет назад - в ночь с 26 на 27 сентября 2016 года в Московской области. На даче находились жена и любовница обвиняемого. Между женщинами произошел конфликт. Мужчина выстрелил в любовницу из травматического пистолета, после чего она потеряла сознание.

В доме также находилась семилетняя дочь пострадавшей. Чтобы избавиться от малолетней свидетельницы, жена обвиняемого задушила ребенка. Своих жертв супруги закопали во дворе.

Позже экспертиза показала, что в тот момент любовница обвиняемого была еще жива - она погибла, задохнувшись под землей.

Погибшие мать с ребенком долго считались пропавшими без вести. Убийцу арестовали только в прошлом году - он сам указал полиции место захоронения тел. Его жена и соучастница находится в международном розыске.

Летом прошлого года полиция задержала 45-летнего жителя Хилокского района Забайкальского края. Мужчину подозревают в том, что он изнасиловал и пытался заживо похоронить свою 16-летнюю приемную дочь.

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