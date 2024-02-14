Дело о жестоком убийстве пенсионерки в Кашире передали в суд

В декабре прошлого года между обвиняемым и жертвой на проселочной дороге в деревне Вослинка произошел конфликт. Во время ссоры мужчина избил пенсионерку, которая от ударов потеряла сознание и упала.

Обвиняемый подумал, что убил женщину. Он положил пенсионерку в багажник и решил спрятать тело. Мужчина поехал по дороге, присматривая незаметное для окружающих место.

По пути пострадавшая пришла в себя. Она позвонила по мобильному телефону дочери и рассказала о случившемся. Мужчина услышал шум в багажнике и притормозил. Он открыл заднюю дверь и ударил пенсионерку молотком. Она скончалась на месте.

Убедившись в том, что женщина умерла , он увез ее тело на участок в Веневском районе Тульской области. Там обвиняемый сбросил труп в канаву и присыпал снегом. Затем он приехал в деревню Растовцы в Кашире и выкинул там в мусорный бак сумку и личные вещи жертвы.

На допросе мужчина сознался в преступлении. Следователи в общей сложности провели 15 экспертиз. «Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения», - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело по статье об убийстве передали в Каширский городской суд.