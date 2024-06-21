21 июня 2024, 09:12

Дело о взятках против петербургских генералов МВД начали рассматривать в Москве

РИА «Новости»
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Дело против генералов петербургского главка МВД Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова начали рассматривать в суде в Москве, сообщило РИА «Новости». Фигурантов обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере.

В ходе начавшихся слушаний Хамовнический суд Москвы продлил арест генералов до 5 ноября.

По данным «Коммерсанта» , фигурантам дела инкриминируют получение 11 взяток на общую сумму почти 65 миллионов рублей. Взяткодателями, по версии следствия, были петербургские предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова.

Организатором коррупционной схемы, как полагают в СК, являлся Умнов, который привлек к ней остальных участников, входивших в ведомственную комиссию по размещению в Петербурге и Ленобласти отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта, уточнила газета. Часть прибыли регистраторы направляли в НКО «Фонд содействия программам ГУВД».

За шесть лет, в течение которых Умнов руководил ГУ МВД, этот фонд получил от регистраторов около 65 миллионов рублей. На эти средства, по информации следствия, покупали автомобили премиум-класса, оплачивали абонементы в фитнес-центры для руководителей главка, а также ремонтировали и оборудовали их кабинеты. Вину никто из фигурантов дела не признает, обратил внимание «Коммерсант».

Задержали и арестовали Умнова, Семенова и Абакумова в июле 2022 года. Сначала им вменили статью о превышении должностных полномочий, но во время расследования ее переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере.

Санкт-Петербург Суд МВД РФ Полиция
21 июня 2024, 08:55
Осужденный за взятку Никита Белых вышел на свободу
РИА «Новости»
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Восьмилетний срок заключения бывшего губернатора Кировской области Никиты Белыха истек, и он вышел на свободу. Адвокат Андрей Грохотов заявил журналистам, что его подзащитный чувствует себя нормально. Об этом сообщили «Известия».

«Никита Юрьевич был освобожден из СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, восемь лет, назначенный по приговору, истек. Он сейчас находится на свободе», - сказал защитник.

Белых, по информации Грохотова, чувствует себя нормально. Освободившись, он решил уделить больше времени детям и работе.

Пресненский районный суд в 2018 году приговорил Белых к восьми годам по делу о взяточничестве.

Срок заключения истекал 23 июня, но так как этот день пришелся на выходной, заключенного выпустили 21 июня. На следующей неделе он примет участие в судебном заседании по делу о злоупотреблении полномочиями.

Уголовное дело Коррупция Тюрьмы
21 июня 2024, 03:19
СК установил личности 131 боевика, напавшего на Ингушетию в 2004 году
РИА «Новости»
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Следственный комитет России установил личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Ингушетию 20 лет назад. Об этом сообщило РИА «Новости».

Боевики напали на Ингушетию в ночь с 21 на 22 июня 2004 года. Они захватили здание ОВД в Карабулаке, место дислокации ОМОН при МВД Ингушетии, здание республиканского МВД в Назрани, Назрановский РОВД, Назрановский ГОВД, здание Назрановского пограничного отряда, воинскую часть в станице Троицкая Сунженского района, посты ДПС ГИБДД и дороги между городом Карабулак и селом Яндаре.

Группы боевиков дежурили автомобильных развязках, чтобы не пустить в республику федеральные силы. Под видом автоинспекторов они останавливали машины для проверки документов. Если им попадались военные или сотрудники правоохранительных органов - убивали их и забирали оружие. В результате нападения погибли 78 человек, 113 получили ранения различной степени тяжести.

По данным Следкома, в отряде Басаева было около 300 боевиков. Среди них - жители Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также иностранные наемники.

«Следователями установлена причастность 131 лица, из которых 68 уже осуждены за участие в банде, совершение акта терроризма и посягательства на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. В отношении 52 фигурантов уголовное преследование было прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, 11 лиц объявлены в розыск», - сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что продолжат устанавливать личности участников банды.

В марте этого года в Карабулаке участники незаконного вооруженного формирования устроили перестрелку с правоохранительными органами. Террористы, заблокировавшиеся в квартире жилого дома, оказали вооруженное сопротивление полицейским. Преступников ликвидировали. В республике ввели режим контртеррористической операции.

Ингушетия Военные Оружие Боевики Следственный комитет России
20 июня 2024, 23:59
Пропавшего в конце мая бизнесмена из Москвы нашли застреленным в калужском лесу
РИА «Новости»
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Труп московского бизнесмена с огнестрельным ранением нашли в самодельной могиле в лесу Жиздринского района Калужской области. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, с заявлением о пропаже мужа супруга предпринимателя обратилась еще в конце мая этого года.

Она пояснила, что он уехал в Калужскую область и перестал выходить на связь. Криминалисты возбудили дело об убийстве и в ходе расследования нашли захороненное тело в лесу.

Подозреваемых в расправе над предпринимателем задержали в Москве и Ярославле. Суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил задержанных под стражу.

Криминалисты назначили проведение серии экспертиз для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Сегодня же стало известно о задержании двух подозреваемых по делу об убийстве 20-летней давности. Жертвой двух мужчин в мае 2004 года стала жительница города Верхняя Пышма Свердловской области. Злоумышленники спрятали тело и скрылись с места преступления. Установить их причастность к расправе над женщиной помогли современные методы экспертизы.

Труп московского бизнесмена с огнестрельным ранением нашли в самодельной могиле в лесу Жиздринского района Калужской области. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК , с заявлением о пропаже мужа супруга предпринимателя обратилась еще в конце мая этого года.

Убийства Преступления Россия Следственный комитет России Москва
20 июня 2024, 21:45
Силовики задержали главу WorldSkills Russia Уразова
Freepik
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Силовики задержали гендиректора и руководителя аппарата Агентства развития профессий и навыков (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и Данира Мухаметзянова. Об этом сообщил РБК.

Они стали подозреваемыми по уголовному делу по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание, согласно УК, составляет 10 лет лишения свободы.

Пресс-служба Агентства развития профессий и навыков сообщила, что осведомлена об аресте Уразова.

«Мы готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию», - отметили представители агентства.

Официального комментария от пресс-службы главка МВД не поступало.

Ранее стало известно о задержании в Москве бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера.

Арест проходил в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Уголовное дело Мошенничество Россия Аресты

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