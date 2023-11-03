Дело о пропаганде ЛГБТ возбудили из-за комикса «Голубь Геннадий»
Правоохранительные органы Москвы начали расследование из-за комиксов «Голубь Геннадий», по мнению следствия, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних. Об этом сообщил ТАСС.
МВД проведет лингвистическую экспертизу и установит лиц, причастных к публикации комиксов.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что дело возбудили после его обращения в МВД.
«Изданная холдингом „Эксмо“, она открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку 12», - возмутился депутат.
По его словам, автор комиксов, находящийся на Украине, явно выражал свою поддержку ВСУ и направлял гонорары от продажи книг на их поддержку.
Ранее протоколы о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних составили на владельца телеканала ТНТ Music.