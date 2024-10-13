13 октября 2024, 21:27

Дело о пожаре на АЗС Грозного взяли на контроль в центральном главке СК

Читайте нас в: Google Новости

Уголовное дело о пожаре, который привел к гибели двух взрослых и двух детей на автозаправочной станции в Грозном, взяли на контроль в центральном главке СК. Об этом сообщила в пресс-службе ведомства.

Также там отметили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя главы республиканского главка Марату Пекову представить полный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Пожар с последующим взрывом цистерны с топливом произошел на автозаправочной станции Грозного в субботу, 12 октября. Как сообщил источник 360.ru, отброшенная взрывной волной цистерна убила двух детей и двух взрослых , которые находились неподалеку.

Гибель четырех человек подтвердили в республиканском главке МЧС. В ведомстве уточнили, что пламя распространилось на площади в 900 квадратных метров.

Следователи республики после пожара завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Уголовное дело Пожары Дети Чечня Топливо Взрывы Следственный комитет России
13 октября 2024, 18:10
Взрыв газа в многоэтажке в Уфе устроил пытавшийся убить соседа мужчина
Читайте нас в: Google Новости
В Уфе задержали мужчину, который устроил взрыв газа в своей квартире, чтобы убить соседа. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК по Башкирии.

По предварительной версии, хозяин квартиры испытывал к соседу личную неприязнь. Для этого злоумышленник в своей квартире снял с газовой трубы заглушку, которую туда поставили коммунальщики за неуплату.

После этого газ проник в помещение, что привело к последующему взрыву и пожару. При возгорании пострадали сам подозреваемый и женщина, которая находилась в этой квартире.

Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Также повреждения получили несколько квартир и общедомовое имущество.

После взрыва газовоздушной смеси следователи завели дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали.

Газ Уфа Взрывы Мужчины
13 октября 2024, 11:33
Суд будет долгим. Обвиняемыми в деле о пропавшей 14 лет назад девочке стали полицейские
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Новосибирском областном суде продолжается процесс по делу о пропавшей 14 лет назад девочке. Судебные разбирательства могут затянуться, так как в деле много белых пятен, сообщило РИА «Новости».

Пятнадцатилетняя жительница села Яркуль пропала после вечеринки у подруги 2 марта 2010 года. Она не дошла до дома, до которого оставалось пять минут.

Родители начали искать ее в ту же ночь, однако в полицию обратились спустя три дня: думали, раньше это делать бесполезно. Поиски не увенчались успехом. Через несколько месяцев завели уголовное дело по статье «Убийство», подросток числится пропавшим без вести.

Среди подозреваемых выделяли сотрудников полиции Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. В тот вечер их видели пьяными в белой «Волге». Однако тогда доказательств причастности мужчин к исчезновению девочки не нашли. Дело отложили, а потом закрыли.

Расследование возобновили весной 2023 года, а летом задержали трех подозреваемых, в том числе и полицейских. Третьим оказался Александр Кунца - начальник участковых ПДН. В суд дело передали в июне 2024 года.

По версии следствия, Бартоломей и Кудрявцев сбили девочку на дороге, а потом спрятали тело. Скрыть преступление им помогли Кунца и начальник уголовного розыска майор полиции Алексей Бороздин, он тоже стал фигурантом дела.

Тело девочки до сих пор не нашли. В деле появился свидетель, которого допросят на следующем заседании суда 28 ноября.

Уголовное дело Убийства Суд Преступления Полиция
12 октября 2024, 17:21
Дело завели в Грозном после гибели людей при взрыве на АЗС
Читайте нас в: Google Новости
Расследованием гибели двух взрослых и двух детей в ходе пожара на автозаправочной станции в Грозном займутся криминалисты. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, они завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

В ведомстве уточнили, что пламя охватило станцию в Байсангуровском районе города. В ходе пожара погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. В пресс-службе подчеркнули, что это предварительные данные.

На место происшествия прибыли криминалисты, которые приступили к выяснению всех причин возникновения огня. Также они установят лиц, причастных к совершению преступления.

Взрыв на автозаправочной станции Грозного прогремел в субботу, 12 октября. По данным республиканского главка МЧС, в результате происшествия погибли двое взрослых и двое детей. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах региона, они получили смертельные травмы от удара вылетевшей с заправки цистерны в результате взрыва.

По последним данным прибывшие на место пожарные локализовали пламя на площади в 900 квадратных метров. Перехода огня на другие постройки они не допустили.

Пожары Чечня Взрывы Следственный комитет России
12 октября 2024, 15:53
Силовики задержали бывшего замглавы Минсельхоза Ставрополья
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По ходатайству следствия суд избрал отправил бывшего чиновника в СИЗО.

По данным следствия, на занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства региона фигурант дела нарушил правила распределения средств, выделенных по госпрограмме.

В частности, в 2022 году он выделил деньги местному предпринимателю, который подал заявку на создание фермы.

Но никакой фермы бизнесмен не сделал, а потратил деньги на себя. Сумма ущерба для бюджета составила 8,4 миллиона рублей.

По данным местных СМИ , речь идет о Викторе Фетисове, который после ухода с должности стал врио главы Новоселицкого округа. На новом месте он работал около месяца.

Днем ранее за крупную взятку арестовали гендиректора Княгининской швейной фабрики.

МВД РФ Коррупция ФСБ

Новости по теме