Дело о нападении на боксера Двали переквалифицируют на покушение на убийство

Сенатор Дмитрий Савельев заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, которое было инсценировано, в 10 раз больше, чем тот растратил. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

Ионов признал вину в растрате 1,6 миллиона рублей и частично возместил ущерб. Суд приговорил злоумышленника к двум годам и шести месяцам заключения.

В компании «Оптомониторинг», которая пострадала от махинаций, Савельев является учредителем. Он не смог простить своего бывшего бизнес-партнера и организовал покушение.

За планируемое убийство он отдал около 10 миллионов рублей, что почти в 10 раз больше растраченной суммы с учетом погашенного ущерба.

Сенатора Савельева задержали накануне его дня рождения. Суд отправил мужчину в СИЗО до 2 октября , но защита намерена обжаловать его арест. У обвиняемого есть несколько государственных наград, но, как предполагают юристы, это не смягчит приговор.

Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы. По делу проходят еще два фигуранта - Юрий Нефедов и его родственник по фамилии Дюков.

Ранее Савельева решили проверить на вменяемость. Это процедура поможет также выяснить мотивы его действий.