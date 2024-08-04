04 августа 2024, 14:49

Дело о нападении на боксера Двали переквалифицируют на покушение на убийство

РИА «Новости»
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Подозреваемых в избиении боксера Дмитрия Двали будут судить по статье о покушении на убийство, а не о хулиганстве. Переквалифицировать уголовное дело поручил председатель Следкома Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи в Крыму ранее возбудили уголовное дело о хулиганстве. Центральный аппарат СКР взял расследование на контроль.

С учетом обстоятельств дела и большим резонансом Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву переквалифицировать действия нападавших в покушение на убийство.

Чемпион России и Европы по боксу Двали остался без глаза после драки в Феодосии. Он заступился за подростка, которого избивала толпа мужчин. Участников нападения задержали. Спортсмен заявил о прекращении карьеры из-за тяжелых травм.

Драки Убийства Крым Следственный комитет России
04 августа 2024, 11:11
Стало известно, сколько Савельев отдал за организацию убийства бизнес-партнера
РИА «Новости»
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Сенатор Дмитрий Савельев заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, которое было инсценировано, в 10 раз больше, чем тот растратил. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

Ионов признал вину в растрате 1,6 миллиона рублей и частично возместил ущерб. Суд приговорил злоумышленника к двум годам и шести месяцам заключения.

В компании «Оптомониторинг», которая пострадала от махинаций, Савельев является учредителем. Он не смог простить своего бывшего бизнес-партнера и организовал покушение.

За планируемое убийство он отдал около 10 миллионов рублей, что почти в 10 раз больше растраченной суммы с учетом погашенного ущерба.

Сенатора Савельева задержали накануне его дня рождения. Суд отправил мужчину в СИЗО до 2 октября , но защита намерена обжаловать его арест. У обвиняемого есть несколько государственных наград, но, как предполагают юристы, это не смягчит приговор.

Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы. По делу проходят еще два фигуранта - Юрий Нефедов и его родственник по фамилии Дюков.

Ранее Савельева решили проверить на вменяемость. Это процедура поможет также выяснить мотивы его действий.

Убийства Суд Награды Приговоры СИЗО Мужчины Аресты
04 августа 2024, 08:33
По делу Тимура Иванова могут изменить или дополнить обвинения
РИА «Новости»
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Следователи по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучают собранные доказательства, в том числе документы и телефонные звонки. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на официальные судебные документы.

Следователи по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучают собранные доказательства, в том числе документы и телефонные звонки. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на официальные судебные документы.

Говоря о продлении срока следствия, специалисты указывали на необходимость изучить доказательства. После оценки СК может изменить или дополнить обвинения, которые ранее предъявили фигурантам «С учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых», - уточнили авторы материала.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали. Басманный суд продлил заключение под стражу до 23 сентября, несмотря на просьбы Иванова изменить меру пресечения.

Бывший чиновник отверг обвинения. Он заявил следователям, что не совершал ничего криминального, а его действия следовало оценивать в гражданско-правовой плоскости.

Ранее фигурантом дела о крупном мошенничестве стал Сергей Сухов , работавший под кураторством Иванова. Его поместили в изолятор. По делу также проходят сотрудники коммерческих предприятий, выполнявшие работы в рамках государственного контракта. Предварительный ущерб следователи оценили в 200 миллионов рублей.

Уголовное дело Россия
04 августа 2024, 01:51
Арестованного сенатора Савельева проверят на вменяемость
РИА «Новости»
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Сенатора Дмитрия Савельева решили проверить на вменяемость. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.

«Савельеву будет назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки вменяемости», - рассказал собеседник агентства.

Это процедура поможет также выяснить мотивы его действий.

Сенатора обвиняют в приготовлении к организации убийства бывшего бизнес-компаньона. По делу проходят еще два фигуранта - Юрий Нефедов и его родственник по фамилии Дюков.

О первом известно, что он является ветераном боевых действий в Афганистане, ранее судим не был, имеет проблемы со здоровьем.

Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее физиогномист Наталья Ковалева рассказала, что Савельев пытался скрыть стресс и напряжение под маской невозмутимости в момент ареста, но его выдали мимика и положение тела. У сенатора дергался глаз, были поджаты губы, а тело напоминало натянутую струну.

Совет Федерации РФ Уголовное дело Суд Психология
04 августа 2024, 00:06
Раскрыта личность второго обвиняемого по делу сенатора Савельева
РИА «Новости»
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Имеющий государственные награды ветеран боевых действий Юрий Нефедов стал вторым обвиняемым по делу сенатора Дмитрия Савельева о заказном убийстве московского бизнесмена. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, Замоскворецкий суд Москвы арестовал Нефедова еще 21 марта 2024 года, то есть почти за пять месяцев до предъявления обвинения и заключения под стражу Савельева.

Про второго фигуранта известно, что он является участником боевых действий в Афганистане и имеет множественные награды за службу.

Арестованный сенатор Савельев также служил в Афганистане и имеет медали «За отвагу», которые ему вручили в 1988 и 1989 году.

По данным Следственного комитета, в августе 2023 года Савельев поручил своим знакомым найти для него киллера для убийства московского бизнесмена из-за личной неприязни.

Когда об этом узнали правоохранители, то инсценировали ликвидацию предпринимателя и представили сенатору доказательства. В результате Савельев передал оплату «услуги» через посредника.

По данным СМИ , так как ненавидимый Савельевым предприниматель находился в местах заключения по приговору суда, то для выполнения задания посредник нанял бывшего сотрудника ФСИН.

Выполнять заказ даже за большие деньги бывший сотрудник службы не хотел и сообщил о планах сенатора в ФСБ. Силовики задержали и несостоявшегося киллера, и посредника в момент передачи денег. Не исключено, что Нефедов, о котором идет речь выполнял поручение Савельева.

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