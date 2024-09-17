17 сентября 2024, 07:29

Дело о крупном мошенничестве возбудили против экс-адвоката Пашаева

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Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, в феврале Пашаев встретился с мужем блогера Елены Блиновской Алексеем и убедил его, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить супругов от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, экс-адвокат получил деньги.

«Пашаев задержан в городе Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - указали в ведомстве.

На прошлой неделе появилась информация о том, что находящегося в зоне спецоперации Алексея Блиновского задержали и увезли на допрос. По данным Telegram-канала Mash , за ним приехали в воинскую часть. Командование отстаивало право Алексея на службу, но на него надели наручники и увезли.

Уголовное дело Адвокаты Мошенничество Деньги Следственный комитет России Эльман Пашаев Москва Елена Блиновская
17 сентября 2024, 07:42
Пашаев обещал Блиновскому освободить его и жену от ответственности
РИА «Новости»
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Задержанный экс-адвокат Эльман Пашаев обещал бизнесмену Алексею Блиновскому за крупную сумму освободить его и жену Елену от уголовной ответственности. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Такое предложение, по данным СК, Пашаев сделал Блиновскому в феврале этого года при личной встрече.

«Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере», - заявила Петренко.

Бывшего адвоката задержали в Москве. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

На прошлой неделе Пашаев опроверг информацию о задержании Блиновского в зоне спецоперации. Экс-адвокат добавил, что служит с предпринимателем в одной бригаде.

Преступления Следственный комитет России
17 сентября 2024, 07:40
Экс-адвоката Пашаева задержали в Москве. Он получил деньги от мужа Блиновской
РИА «Новости»
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Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве. Об этом утром 16 сентября сообщили в пресс-службе СК. Против экс-юриста возбудили дело о мошенничестве в крупном размере.

«В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - отметили в ведомстве.

По версии следствия, Пашаев в феврале 2024 убедил супруга блогера Елены Блиновской Алексея, что за денежное вознаграждение он освободит семейную пару от ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Они договорились о личной встрече, и экс-адвокат получил крупную сумму денег.

Мошенничество Москва Елена Блиновская
17 сентября 2024, 00:14
Против сбившего ребенка на остановке в Калининграде повторно возбудят дело
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту смертельного ДТП в Калининграде в ноябре прошлого года. Тогда водитель не справился с управлением и врезался в остановку, где находилась семилетняя девочка, напомнила пресс-служба СК.

Представители ведомства добавили, что виновник ДТП до сих пор не понес наказания.

После смертельной аварии следователи возбудили уголовное дело, но это решение отменили в прокуратуре. В ситуацию вмешался Александр Бастрыкин - он поручил исполняющему обязанности главы регионального управления СК повторно возбудить дело и доложить о ходе его расследования.

За рулем влетевшей на высокой скорости в остановку BMW находился местный бизнесмен Артур Агаджанян. Его дочь после смертельного ДТП заявляла, что он точно не был пьян, но с ним могло что-то произойти - например, инфаркт. В той же аварии пострадали трое взрослых.

Уголовное дело Дети ДТП Следственный комитет России Калининград
16 сентября 2024, 18:13
Подозреваемого в массовом отравлении ветеранов в московской столовой арестовали
Пресс-служба Следственного комитета
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Следственный комитет продолжает расследовать массовое отравление ветеранов в московской столовой. По этому делу задержали гендиректора фирмы, поставлявшей в заведение продукты. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Предпринимателя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчину арестовали.

Ранее в московские больницы начали поступать люди с жалобами на диарею, рвоту и боли в животе. Как выяснилось, все они до этого ели в одной и той же столовой социального центра. Всего к врачам обратился 31 человек, потерпевшими следователи признали 50. Среди пострадавших, как сообщал Telegram-канал Mash , 102-летняя мать актрисы Ирины Алферовой.

До этого в Москве в ресторане отравилась группа туристов из Китая. Четверо из них попали в больницу. Директора заведения отправили под домашний арест до 13 ноября.

Еда Уголовное дело Следственный комитет России Москва

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