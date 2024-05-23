Дело о крупнейших в истории России взятках дошло до суда

По информации источника, правоохранителя заподозрили в получении взятки на сумму свыше полутора миллионов долларов и 2718 биткойнов (7,3 миллиарда рублей).

Фигурант свою вину по делу не признал и отрицает факт получения денег и криптовалюты. В ходе обысков полицейские не нашли дорогого имущества и крупных сумм наличными. В рамках расследования задержали также старшего лейтенанта Кристину Ляховенко, свою вину она также отрицает.

К рассмотрению дела в июне в закрытом режиме приступит Балашихинский суд. При этом Генеральная прокуратура выступила против рассмотрения процесса в Москве.

По версии следствия, Тамбиев получал взятки от участников хакерской группировки Infraud Organization под видом оказания юридической помощи защитник.