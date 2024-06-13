13 июня 2024, 01:40

Дело о крупнейшей взятке в истории России поступило в суд

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Дело двух сотрудников Следственного комитета России, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, поступило в Балашихинский городской суд Московской области. Информацию об этом разместили в картотеке инстанции.

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», - написали в базе суда.

Их обвинили в получении взятки в размере более чем в 2,7 тысячи биткоинов (на сегодняшний день соответствуют приблизительно 16 миллиардам 500 миллионам рублей), которые они вымогали у хакеров из группы Infraud Organization.

Ранее Никулинский суд Москвы изъял свыше тысячи биткоинов у Тамбиева. Ранее он занимал должность начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы.

Уголовное дело Рубль Суд Криптовалюты Россия Следственный комитет России
13 июня 2024, 00:34
Стала известна дата рассмотрения жалобы на арест генерала Шамарина
Pxhere
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Второй западный окружной военный суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест начальника главного управления связи ВС России, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

Суд рассмотрит апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения Шамарину в виде заключения под стражу 13 июня.

По данным следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха компании Елены Гришиной. Генерала задержали в мае , у него провели обыски. После этого Шамарина доставили на допрос. Затем стало известно о его аресте.

Суд Военные Россия Аресты
13 июня 2024, 00:09
Стали известны мотивы открывшего стрельбу у Оптиной пустыни под Калугой
РИА «Новости»
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Неизвестный мужчина, открывший огонь по автомобилю в Калужской области, действовал с целью ограбления. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, мужчина остановил автомобиль с целью ограбления», - подчеркнул собеседник агентства.

Злоумышленник открыл огонь у монастыря Оптина пустынь вечером 12 июня и устроил перестрелку с полицейскими. Ему удалось скрыться. В результате ЧП пострадала женщина. Она получила ранение в ногу. Стрелка объявили в розыск.

Ранее вооруженный пистолетом и ручными гранатами мужчина ограбил офис банка в Хабаровске. Его добыча составила более 13 миллионов рублей. Правоохранительные органы приняли меры для его поиска и задержания.

Стрельба Ограбления Преступления Мужчины
12 июня 2024, 23:43
«Завод имени Дегтярева» потребовал взыскать с фирмы брата Галкина 2,1 млн рублей
РИА «Новости»
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Арбитражный суд Москвы принял в производство иск ОАО «Завод имени Дегтярева» к фирме ООО «Оружейные мастерские», которой владеет брат шоумена Максима Галкина* Дмитрий. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Сумма иска составляет 2,1 миллиона рублей по договору поставки от января 2023 года. Исковое заявление приняли к производству, дату его рассмотрения пока не назначили, сообщил источник агентства.

Старший брать юмориста до 2017 года был гендиректором ООО «Военно-промышленная компания», а сейчас является соучредителем ООО «Оружейные мастерские» с 25% акций.

Ранее в офисе и дома Дмитрия Галкина прошли обыски. Компания брата шоумена занимается переоснащением БТР, у них были подписаны контракты с Минобороны на 18 миллиардов рублей.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Суд Заводы Максим Галкин Москва
12 июня 2024, 22:06
Клинику Хайдарова заподозрили в подделке диагноза умершего пациента
РИА «Новости»
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Вдова скончавшегося продюсера Петра Гаврилова, который делал операцию в клинике пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова, заподозрила врачей медучреждения в фальсификации диагноза бывшего мужа. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным экс-жены пострадавшего, в день смерти Гаврилова бариатрический хирург Илья Елагин обсуждал с Хайдаровым и его супругой возможность убрать из диагноза умершего слово «сепсис».

Гаврилов скончался спустя 10 дней после того, как Елагин сделал ему операцию по резекции желудка, даже несмотря на повторно проведенное хирургическое вмешательство.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники IQ Plastique, а в мае Хайдарова отправили под домашний арест.

Суд Скандалы Врачи Аресты Пластические операции

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