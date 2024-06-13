Дело о крупнейшей взятке в истории России поступило в суд

Читайте нас в:

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», - написали в базе суда.

Их обвинили в получении взятки в размере более чем в 2,7 тысячи биткоинов (на сегодняшний день соответствуют приблизительно 16 миллиардам 500 миллионам рублей), которые они вымогали у хакеров из группы Infraud Organization.

Ранее Никулинский суд Москвы изъял свыше тысячи биткоинов у Тамбиева. Ранее он занимал должность начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы.