Дело о хищении нефти с вероятным участием сотрудников МВД возбудили в Дагестане

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По данным следствия, кражей «черного золота» из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района занималась местная организованная преступная группировка с августа по октябрь 2023 года.

«Задержано девять человек. <…> Отрабатывается версия на причастность к совершению преступления сотрудников МВД по Республике Дагестан», - отметили в ведомстве.

Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, а также проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы.

Ранее пятеро жителей Пермского края стали фигурантами уголовного дела о краже нефти. Подозреваемые вывезли на специальной технике около 40 тонн горючего. Ущерб от их действий оценили в миллион рублей.