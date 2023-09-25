Дело о групповом изнасиловании возбудили на северо-западе Москвы

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По данным СК, в ночь на 23 сентября двое мужчин 2001 и 2004 годов рождения напали на женщину в районе Покровское-Стрешнево и изнасиловали ее. Их задержали по горячим следам.

«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ частью 2 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации („Изнасилование, совершенное группой лиц“)», - уточнили в ведомстве.

По уголовному делу назначили ряд экспертиз, в том числе медицинскую и дактилоскопическую.

Ранее подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки задержали в Москве. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

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