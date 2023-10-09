Дело о госизмене завели на экс-адвоката Илью Новикова
ФСБ возбудила уголовное дело против экс-адвоката Ильи Новикова* о госизмене в форме перехода на сторону противника. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В ЦОС указали, что Федеральная служба безопасности установила причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова* к госизмене.
По данным следствия, после начала спецоперации он добровольно покинул Россию и вступил в ряды украинской теробороны. По сей день Новиков* принимает участие в деятельности киевского режима, а также занимается пропагандистской работой.
«В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Г\"осударственная измена в форме перехода на сторону противника»)», - заявили в ФСБ.
Ранее Адвокатская палата Москвы лишила Илью Новикова* статуса адвоката после его высказываний и недостойного поведения. В России его объявили в розыск еще в прошлом году, а в ноябре 2022 года внесли в список иностранных агентов.
* - физлицо, выполняющее функции иноагента в России.