Дело о госизмене завели на экс-адвоката Илью Новикова

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В ЦОС указали, что Федеральная служба безопасности установила причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова* к госизмене.

По данным следствия, после начала спецоперации он добровольно покинул Россию и вступил в ряды украинской теробороны. По сей день Новиков* принимает участие в деятельности киевского режима, а также занимается пропагандистской работой.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Г\"осударственная измена в форме перехода на сторону противника»)», - заявили в ФСБ.

Ранее Адвокатская палата Москвы лишила Илью Новикова* статуса адвоката после его высказываний и недостойного поведения. В России его объявили в розыск еще в прошлом году, а в ноябре 2022 года внесли в список иностранных агентов.

* - физлицо, выполняющее функции иноагента в России.