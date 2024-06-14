Дело о госизмене в отношении сыновей липецкого священника дошло до суда

Сыновей священника, пытавшихся незаконно пересечь госграницу, задержали в Курской области. Они собирались сражаться на стороне ВСУ. Каждому из братьев предъявили обвинения в покушении на госизмену, попытке незаконного пересечения государственной границы группой лиц по предварительному сговору и попытке участия в деятельности террористической организации.

В суде отметили, что дело рассмотрят в открытом режиме. Материалы передали судье. Дату предварительных слушаний пока не назначили.

О семье А. много писали в СМИ в 2014 году, когда девятерых детей священника изъяли по решению комиссии по делам несовершеннолетних. Специалисты решили, что в доме нет нормальных условий для их жизни. Позже детей вернули в семью, а ей предложили поселиться в благоустроенном жилье на время ремонта в своем, неблагополучном.

В конце мая по засекреченному делу о госизмене приговор вынесли 77-летнему доктору физико-математических наук Анатолию Маслову. Его отправили в колонию строгого режима на 14 лет.