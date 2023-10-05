Дело о госизмене в отношении российского военного рассмотрят в Ростове-на-Дону

«Приехали с битой и бутылкой мочи». Волгоградская модель обвинила дочь криминального авторитета в избиении

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В Волгограде бывшую жену блогера-миллионника Руслана Баргаева, модель и блогера Елизавету Баргаеву избила битой и ударила электрошокером, по словам пострадавшей, дочь криминального авторитета. Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей и высокой температурой. Она заявила «360», что родственники обидчицы просили забрать заявление из полиции.

«Когда в первый раз приехали, говорили, что найдут и убьют. Когда били во второй раз, говорили, что следующим будет травмат, пистолет, нож», - рассказала пострадавшая.

Семья нападавших Модель госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом мягких тканей, высокой температурой. Она написала заявление в полицию, и его, по словам девушки, передали в прокуратуру.

«Там просто одна из девиц - дочь криминального авторитета, сидит вся семья - и сын, и отец, и родственники. Они даже писали сообщения, дескать, забери заявление, не позорься, мы замнем все дело до возбуждения», - сказала она.

Камеры видеонаблюдения на парковке и в подъезде, по словам девушки, зафиксировали нападение, но она не сумела снять запись.

На Камчатке мужчина поругался с работницей пищеблока и избил ее под объективом видеокамеры. Девушка выжила, но получила серьезные травмы.

Гостьи с битой Конфликт модель назвала «женским» и бытовым - обе женщины наговорили друг другу лишнего. Она рассказала, что соперница со своей подругой нападали на нее трижды. Последние два случая произошли недавно, 17 и 19 октября, возле дома на Рионской улице Дзержинского района.

«Приехали с битой и бутылкой мочи», - сказала она.

Девушки постучались. Так как хозяйка не открыла, попросили соседа помочь - спрятали биту под курткой. Елизавета Баргаева открыла дверь, и на нее набросились. Сосед выгнал гостей, и тогда они отправили курьером две гвоздики с черной лентой.

Через день модель подкараулили возле дома, ударили электрошокером в живот и битой по рукам.