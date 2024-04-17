17 апреля 2024, 12:00

Дело о гибели журналистки Бабаевой в Крыму дошло до суда

РИА «Новости»
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Уголовное дело о гибели экс-главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой передали в Симферопольский райсуд. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на вдовца журналистки Евгения Двоскина.

Он отметил, что дело возбудили о причинении смерти по неосторожности, обвиняемым выступает некий Игорь М. Заседание суда назначили на утро 15 мая.

Бабаева погибла в октябре 2022 года в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на учебно-тренировочном полигоне в Крыму. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования близким журналистки и отметил, что она была настоящим профессионалом и прекрасным человеком.

Светлана Бабаева была выпускницей юрфака МГУ, работала в газете «Московские новости», в «Известиях», была главой представительства РИА «Новости» в Великобритании и США. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал смерть Бабаевой невосполнимой утратой для российской журналистики.

Уголовное дело Суд Крым
17 апреля 2024, 10:58
Обнаружилась квартира, где ликвидировали готовившего теракт в синагоге Москвы боевика
РИА «Новости»
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Ликвидированный террорист, готовивший, предположительно, нападение на синагогу в Москве, жил неподалеку от нее и не привлекал внимания соседей. Об этом сообщило РИА «Новости».

На прошлой неделе в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в столице. В ведомстве указали, что боевиком оказался 22-летний иностранец, побывавший в тюрьме у себя на родине. Мужчина оказал силовикам вооруженное сопротивление, поэтому правоохранители открыли ответный огонь.

Глава Федерации еврейских общин России раввин Довид Карпов сообщил РИА «Новости» , что террориста ликвидировали неподалеку от синагоги «Даркей Шалом» в районе Отрадное.

Корреспондент агентства узнал, что боевик жил в панельном 22-этажном доме на последнем этаже. Здание располагается в двух километрах от синагоги - в 20 минутах ходьбы или четырех минутах езды на автомобиле.

Сейчас квартира, где устранили террориста, опечатана дежурной частью МВД по району Отрадное. В одном окне нет стекла.

Соседка по этажу рассказала журналистам, что не была лично знакома с мужчиной. Во время спецоперации ФСБ дома ее не было.

«Он вел себя тихо, в квартире часто горел свет», - отметила женщина.

Другой житель дома сообщил, что пару недель назад видел на первом этаже в подъезде группу иностранцев, но не знает, был ли среди них террорист. Сейчас жильцы дома решают вопрос об установке пропускной системы в подъезде или о консьерже.

По данным ФСБ, боевик хранил самодельное взрывное устройство под матрасом. На кадрах из квартиры террориста , которые показало ведомство после его ликвидации, можно увидеть отверстия от пуль в окне.

Терроризм ФСБ Москва
17 апреля 2024, 10:20
Магаданец убил охранника в торговом центре после жалобы на кражу
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В Магадане будут судить 21-летнего местного жителя за убийство охранника ТЦ. Предположительно, он зарезал мужчину после того, как тот пожаловался его матери на кражу, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 1 января этого года обвиняемый и 48-летний мужчина распивали алкоголь в пункте охраны торгового центра на проспекте Карла Маркса. Во время застолья молодой человек украл у охранника кошелек, в котором лежали 3700 рублей. Потерпевший, пытаясь вернуть деньги, пришел к матери злоумышленника и рассказал ей о краже. Однако во время беседы они поругались, о чем узнал обвиняемый.

Днем 28 января, приняв алкоголь и наркотики, молодой человек взял из дома нож и отправился на работу к охраннику. Он нанес как минимум 18 ударов ножом, от чего мужчина умер на месте от обильной кровопотери. В момент нападения в пункте охраны находился 23-летний очевидец, который просил обвиняемого успокоиться, но тот в ответ пообещал расправиться и с ним.

В ведомстве уточнили, что материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения.

Ранее в Новосибирской области женщину заподозрили в убийстве своей подруги. Предположительно, причиной жестокой расправы стали «гробовые» деньги.

Убийства Поножовщины
17 апреля 2024, 04:51
Уголовное дело возбудили на последователя Тесака
РИА «Новости»
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Уголовное дело о призывах к экстремизму и разжиганию ненависти возбудили в отношении последователя националиста Максима Марцинкевича по кличке Тесак. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Администратор Telegram-канала опубликовал видео и аудио с призывами к экстремистской деятельности и разжиганию ненависти. Против фигуранта возбудили уголовное дело по двум статьям: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Автор канала является последователем праворадикального движения, которое создал Тесак.

В августе 2023 года подмосковный суд вынес приговор шестерым соратникам Марцинкевича. Они получили от восьми до 15 лет тюрьмы.

Уголовное дело Суд Экстремизм
17 апреля 2024, 01:57
Еще восемь дагестанских энергетиков обвинили в краже 2,8 миллиарда рублей
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Суд в Махачкале арестовал восемь человек по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в энергетической сфере республики. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Задержанным предъявлили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Согласно данным следствия, подозреваемые в период с 2010 по 2021 годы завышали объем и стоимость выполнения работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии.

Они совершили хищение денежных средств на общую сумму не менее двух миллиардов 795 миллионов 180 тысяч рублей.

Подследственным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 16 июня 2024 года.

Ранее Федеральная служба безопасности совместно с МВД пресекли деятельность группы энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета.

Хищения Уголовное дело Суд

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