29 марта 2024, 21:29

Дело о фиктивной постановке мигрантов на учет в Москве передали в суд

РИА «Новости»
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Расследование уголовного дела о преступной группе, организовавшей фиктивную постановку на учет мигрантов, завершили московские следователи. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, обвинения предъявили двум организаторам схемы, а также 10 участникам группы.

Расследование уголовного дела о преступной группе, организовавшей фиктивную постановку на учет мигрантов, завершили московские следователи. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК , обвинения предъявили двум организаторам схемы, а также 10 участникам группы.

По данным следствия, с 2019 по 2022 год участники группы организовали в Москве и Подмосковье сеть хостелов, где ставили на фиктивный учет иностранцев, в том числе тех, кто потерял легальный статус.

В своем офисе злоумышленники оказывали услуги по изготовлению документов, включая миграционные карты с отметками о пересечении границы. Деятельность группировки прикрывали высокопоставленные и должностные лица ОМВД России по району Западное Дегунино.

Следователи передали все материалы уголовного дела в суд для рассмотрения. По четырем объявленным в розыск соучастникам преступления следователи выделили отдельное производство.

В прошлом году сотрудники полиции в рамках операции «Нелегал» обнаружили более 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Проверки прошли в летом и осенью.

По итогам проверок из России выдворили 15 тысяч иностранцев, потерявших легальный статус. Кроме того полицейские завели более 3,5 тысяч уголовных дел по делам о контрабанде оружия, наркотиков и незаконного перехода границы.

Уголовное дело Мигранты Следственный комитет России
29 марта 2024, 18:54
Напавшие на «Крокус» боевики рассказали о своем кураторе
РИА «Новости»
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Подготовку теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», а также инструкции для отхода боевиков предоставили куратор, который связывался с исполнителями через Telegram, посылая голосовые сообщения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета.

В ведомстве уточнили, что об этом рассказали обвиняемые в ходе допросов.

Имени своего координатора террористы не знали, так как он давал инструкции под псевдонимом.

Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 17:59
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину
РИА «Новости»
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Девятый подозреваемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои частично признал свою вину. Об этом РИА «Новости» рассказала его адвокат Маргарита Хорева.

«Частично признает», - сказала правозащитник, не раскрывая других подробностей.

Лутфуллои арестовали ранее в пятницу. Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая. Известно, что ему 24 года, фигурант является уроженцем Таджикистана.

Суд Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 16:06
СК попросил арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Об этом РИА «Новости» сообщили в Басманном суде Москвы.

Еще одним фигурантом дела стал Лутфуллои Назримад. Его обвинили по статье «Террористический акт».

Суд Следственный комитет России
29 марта 2024, 15:22
Следственные действия с участником теракта в «Крокусе» сняли на видео
Телеканал «360»
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Обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» доставили в деревню Путилково городского округа Красногорск для проведения следственных действий. В распоряжении «360» оказалось видео с места.

Сейчас по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» проходят девять человек: четверо непосредственных участников нападения, а также обвиняемые в передаче денег и машины террористам братья Исломовы. Их отец пока остается подозреваемым в содействии теракту.

Также обвинение предъявили владельцу квартиры Алишеру Касимову. Все они находятся под арестом.

В минувший четверг, 28 марта, следователи сообщили, что задержали еще одного соучастника террористической группировки, подозреваемого в финансировании боевиков. Его имени в криминалисты не раскрыли, но уточнили, что намерены просить об аресте.

На опубликованных кадрах видно, как силовики вывели из автозака одного из задержанных. Все они находятся перед домом, где террористы снимали квартиру.

По предварительным данным, в объектив камеры попал Шамсидин Фаридуни, который, по версии следствия, руководил всей группировкой. Недвижимость в доме принадлежит еще одному фигуранту дела - Алишеру Касимову, которого обвинили в пособничестве террористам.

РИА «Новости» уточнило, что для проведения следственных действий в Путилково привезли двух обвиняемых. Но о ком именно идет речь журналисты не сообщили.

Теракт в «Крокусе»

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