Дело о фиктивной постановке мигрантов на учет в Москве передали в суд

Расследование уголовного дела о преступной группе, организовавшей фиктивную постановку на учет мигрантов, завершили московские следователи. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК , обвинения предъявили двум организаторам схемы, а также 10 участникам группы.

По данным следствия, с 2019 по 2022 год участники группы организовали в Москве и Подмосковье сеть хостелов, где ставили на фиктивный учет иностранцев, в том числе тех, кто потерял легальный статус.

В своем офисе злоумышленники оказывали услуги по изготовлению документов, включая миграционные карты с отметками о пересечении границы. Деятельность группировки прикрывали высокопоставленные и должностные лица ОМВД России по району Западное Дегунино.

Следователи передали все материалы уголовного дела в суд для рассмотрения. По четырем объявленным в розыск соучастникам преступления следователи выделили отдельное производство.

В прошлом году сотрудники полиции в рамках операции «Нелегал» обнаружили более 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Проверки прошли в летом и осенью.

По итогам проверок из России выдворили 15 тысяч иностранцев, потерявших легальный статус. Кроме того полицейские завели более 3,5 тысяч уголовных дел по делам о контрабанде оружия, наркотиков и незаконного перехода границы.