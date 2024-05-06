Дело «Макфы» отказались передать в арбитражный суд

В распоряжении агентства также появилась копия документа, из которого следует, что судебный пристав-исполнитель наложил арест на АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа» АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», АО «Долговское» и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей. Такую меру приняли на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска.

В соответчиках по иску указали более 30 компаний и 10 человек, среди них есть основатель «Макфы», бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, а также экс-гендиректор «Макфы», экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.

Адвокат управляющей компании «Макфа» Павел Хлюстов ранее указывал в беседе с РИА «Новости», что сумма, указанная приставом, была некорректной. В действительности, по его словам, речь идет о 46 миллиардах рублей.

Цифра в 100 триллионов рублей, подчеркнул Хлюстов, может быть обусловлена двумя причинами - либо невнимательностью, либо «умышленным искажением информации». Целью последнего, по его мнению, могло быть стремление сформировать негативное общественное мнение о стоимости имущества.

Источник агентства отметил, что иски к Белоусову и Юревичу подавали из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, у кого был доступ к управлению компаниями концерна.