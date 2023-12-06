06 декабря 2023, 11:47

Дело хакерской группировки Флинта о теневом рынке средств платежей передали в Калугу

РИА «Новости»
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Калужский гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в отношении так называемой хакерской группировки Флинта под руководством Алексея Строганова с ником Flint24. Территориальную подсудность изменили, потому что фигуранты дела и многие преступления связаны с этим регионом, сообщил РБК.

Судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко 5 декабря отправил дело в Калужский гарнизонный военный суд. Он заявил, что 12 преступлений, в том числе самые тяжкие, совершили в Калужской области, 14 из 26 обвиняемых жили там, а их лидер Алексей Строганов прописан в Обнинске.

По версии следствия, созданная им группировка с мая 2014 года по июль 2017 года контролировала значительную часть теневого рынка платежей. Она продавала дампы - записанную на магнитные полосы карт информацию, в том числе реквизиты, коды CVV и CVC.

Хакеров обвинили в неправомерном обороте средств платежей и создании преступного сообщества. Главный обвиняемый действовал под ником Flint24. На него возложили вину за организацию и финансирование сообщества.

В 2021 году хакерскую атаку устроили на маркетплейс Wildberries. У него похитили более 385 миллионов рублей.

«Известия» сообщали, что популярные интернет-магазины использовали еще в одной схеме. Кибермошенники перенаправляли пользователей настоящих сайтов на свои, поддельные.

Уголовное дело Суд Хакеры
06 декабря 2023, 12:01
Участников банды, более 20 лет убивавших людей на заказ, задержали в России
РИА «Новости»
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В России обезвредили организованную преступную группировку (ОПГ), которая более 20 лет выполняла тяжкие заказные преступления в Москве и других регионах страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Подозреваемые причастны более чем к 30 резонансным преступлениям. В их числе - убийство советника министра путей сообщения, которое произошло в 2022 году, а также владельца Красногвардейского рынка Москвы в 2004 году.

Лидером банды, в которую входили около 20 человек, оказался бывший российский военнослужащий, он долгое время проживал на Украине. Для координации действий членов ОПГ главарь приезжал в Россию. В его подчинении находились действующие сотрудники МВД, Госавтоинспекции, ВС России, гражданские лица.

ОПГ сформировали в конце девяностых. Ее члены совершали преступления столичном регионе и Калужской области, Красноярском крае, других субъектах России.

Весной задержали лидера и шестерых участников банды, им предъявили обвинения. Всех фигурантов уголовного дела отправили в СИЗО. В начале декабря силовики задержали еще восемь человек. Сейчас с ними проводят следственные мероприятия.

Ранее в Новосибирске задержали заместителя начальника управления МВД. Его заподозрили в причастности к нелегальному игорному бизнесу.

Полиция
06 декабря 2023, 10:45
СК попросит арестовать подозреваемого в избиении до смерти бабушки в Москве
РИА «Новости»
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Следствие попросит суд арестовать мужчину, которого подозревают в избиении до смерти бабушки на юге Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка СК.

По информации ведомства, в ночь с 3 на 4 декабря мужчина в нетрезвом состоянии набросился на пенсионерку в квартире многоэтажки на улице Шипиловской. Он нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Женщина скончалась на месте.

Против мужчины возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Следователи уже провели ряд экспертиз и допросили злоумышленника. Он признал вину и раскаялся.

Ранее в Москве взяли под стражу 34-летнего мужчину, которого обвинили в убийстве своей бабушки молотком.

Убийства Следственный комитет России Москва 2023
06 декабря 2023, 02:21
Шлейф преступлений нашли у похитителя 15 млн рублей в Москве
РИА «Новости»
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Следователи Москвы недавно поймали подозреваемого в краже 15 миллионов рублей. В ходе расследования выяснилось, что он является фигурантом еще нескольких преступлений в регионах страны. Однако эти случаи не расследовались и сейчас стоит вопрос о выявлении причин бездействия сто стороны правоохранительных органов, сообщил источник «360».

«Год назад 33-летний Расул М., уроженец Дагестана, в своих родных краях попался на хранении и сбыте оружия. На суде мужчина сказал, что хоть и холост, но у него на иждивении трое малолетних детей. Суд дал ему пять лет условно, хотя у следователей были веские улики, что обвиняемый принадлежит к бандподполью региона», - рассказал он.

После суда дагестанец переехал в Москву и продолжил криминальную деятельность. Летом этого года он в составе преступной группировки напал на бизнесмена. Преступление зафиксировали камеры наружного наблюдения.

На кадрах было видно, как преступники на машине поравнялись с авто коммерсанта перед одним из светофоров. Грабители подлетели к машине жертвы и стали угрожать оружием, чтобы он открыл багажник. Расул выстрелил из травматического пистолета бизнесмену в ногу. В тот день злоумышленники украли по точной наводке 15 миллионов рублей.

Недавно жителя Дагестана поймали и арестовали на время расследования. Сотрудники УВД ЮВАО уже узнали имена некоторых его сообщников. Выяснилось, что дагестанец, перед тем как обосноваться в Москве, успел погостролировать по стране. Таким образом к своему «послужному списку» он добавил еще несколько грабежей.

«Если бы эти дела расследовали, Расула могли поймать раньше. К тому же, мужчина угнал в Москве машину, на которой было штрафов более чем на полмиллиона рублей. Но хозяин автомобиля не успел подать заявление об угоне, а угонщику повезло не попадаться на глаза патрульным», - резюмировал собеседник издания.

Дагестан Ограбления Москва 2023
05 декабря 2023, 21:34
Старшего следователя отдела СК Челябинска задержали за взятки
РИА «Новости»
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Старшего следователя отдела управления Следственного комитета России по Советскому району задержали в Челябинске по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным издания, правоохранители провели задержание из-за возможного закрытия уголовного дела. Следователь привлек внимание сотрудников собственной безопасности регионального СКР. Операцию по задержанию провели с сотрудниками ФСБ.

Задержанный следователь начинал свою карьеру в прокуратуре, где отработал 17 лет. Тракторозаводский районный суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал бывшего замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Гравин пробудет в СИЗО до 22 января 2024 года.

Челябинск Следственный комитет России

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