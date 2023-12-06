Дело хакерской группировки Флинта о теневом рынке средств платежей передали в Калугу

Судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко 5 декабря отправил дело в Калужский гарнизонный военный суд. Он заявил, что 12 преступлений, в том числе самые тяжкие, совершили в Калужской области, 14 из 26 обвиняемых жили там, а их лидер Алексей Строганов прописан в Обнинске.

По версии следствия, созданная им группировка с мая 2014 года по июль 2017 года контролировала значительную часть теневого рынка платежей. Она продавала дампы - записанную на магнитные полосы карт информацию, в том числе реквизиты, коды CVV и CVC.

Хакеров обвинили в неправомерном обороте средств платежей и создании преступного сообщества. Главный обвиняемый действовал под ником Flint24. На него возложили вину за организацию и финансирование сообщества.

В 2021 году хакерскую атаку устроили на маркетплейс Wildberries. У него похитили более 385 миллионов рублей.

«Известия» сообщали, что популярные интернет-магазины использовали еще в одной схеме. Кибермошенники перенаправляли пользователей настоящих сайтов на свои, поддельные.