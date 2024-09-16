16 сентября 2024, 16:55

Дело французского иноагента рассмотрят в Москве в особом порядке

РИА «Новости»
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Замоскворецкий суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело француза Лорана Винатье*, обвиняемого в уклонении от исполнения законодательства об иноагентах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Ходатайство удовлетворить», - заявил судья.

В рамках особого порядка рассмотрения дела суд не изучает собранные по делу доказательства. При этом наказание не может превышать две трети от максимального срока лишения свободы.

Винатье* на протяжении нескольких лет целенаправленно собирал сведения о военно-технической деятельности России. Он также не собирался предоставлять документы для включения в реестр иностранных агентов.

В начале сентября 2024 года суд продлил арест Винатье* до 21 февраля. Француз полностью признал свою вину.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уголовное дело Суд Иноагенты Москва
16 сентября 2024, 18:13
Подозреваемого в массовом отравлении ветеранов в московской столовой арестовали
Пресс-служба Следственного комитета
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Следственный комитет продолжает расследовать массовое отравление ветеранов в московской столовой. По этому делу задержали гендиректора фирмы, поставлявшей в заведение продукты. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Предпринимателя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчину арестовали.

Ранее в московские больницы начали поступать люди с жалобами на диарею, рвоту и боли в животе. Как выяснилось, все они до этого ели в одной и той же столовой социального центра. Всего к врачам обратился 31 человек, потерпевшими следователи признали 50. Среди пострадавших, как сообщал Telegram-канал Mash , 102-летняя мать актрисы Ирины Алферовой.

До этого в Москве в ресторане отравилась группа туристов из Китая. Четверо из них попали в больницу. Директора заведения отправили под домашний арест до 13 ноября.

Еда Уголовное дело Следственный комитет России Москва
16 сентября 2024, 13:20
Офицеров Популовского и Зорина заподозрили в получении крупной взятки
РИА «Новости»
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В отношении начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина возбудили уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Еда Уголовное дело Следственный комитет России Москва
16 сентября 2024, 07:59
Конвоиры московского ГУ МВД ответят в суде за превышение полномочий
РИА «Новости»
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В отношении сотрудников полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД по Москве завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Судебные документы появились в распоряжении РИА «Новости».

Подозреваемые предоставили подсудимому возможность без ограничений взаимодействовать с другими заключенными. Мужчине передали телефон для оказания давления на потерпевших и свидетелей.

Теперь конвоиры столичного главка МВД предстанут перед судом. Им грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

На прошлой неделе уголовное дело о превышении должностных полномочий завели против министра труда и соцразвития Северной Осетии Алины Айдаровой. Речь идет о нарушениях при заключении госконтрактов, сообщил глава региона Сергей Меняйло. По его словам, в деталях дела сейчас разбираются следователи.

Уголовное дело Суд МВД РФ
14 сентября 2024, 12:47
Изнасиловавшему 16-летнюю девушку таксисту-мигранту смягчили приговор на Урале
РИА «Новости»
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Таксисту-мигранту, осужденному на восемь лет за изнасилование 16-летней девушки в Магнитогорске, смягчили приговор. Решение вынес Челябинский областной суд. По данным Ura.ru, преступнику не только уменьшили срок, но еще и перевели со строгого режима на общий.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами районного суда, переквалифицировал действия таксиста и снизил срок до 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, уточнило издание.

Таксисту-мигранту, осужденному на восемь лет за изнасилование 16-летней девушки в Магнитогорске, смягчили приговор. Решение вынес Челябинский областной суд. По данным Ura.ru , преступнику не только уменьшили срок, но еще и перевели со строгого режима на общий.

На сообщения о смягчении приговора мигранту уже отреагировали в Следственном комитете.Там же отметили, что, судя по данным в медиа, пострадавшая - дочь участника СВО.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК доложить о расследовании дела, а также отчитаться по поводу публикаций в СМИ о снижении срока преступнику.

Девушку изнасиловали в августе 2023 года. Во время поездки водитель оказывал ей знаки внимания и предложил развлечься. Пассажирка на это ответила отказом. Тогда таксист привез ее к своему дому, силой вытащил из машины, завел в квартиру и изнасиловал.

У пострадавшей был разряжен телефон, поэтому она не могла позвать на помощь, указал источник Ura.ru. В квартире девушка пыталась оказать сопротивление, но не справилась с мужчиной.

Когда водителя задержали, он отрицал вину. Приговор ему вынесли в мае этого года. Тогда он получил восемь лет колонии строго режима.

Суд Мигранты СК РФ Изнасилования

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