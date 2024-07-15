Дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова направили в суд

В Санкт-Петербурге в поселке Виллози полиция задержала двух подозреваемых в нападении на 17-летнего подростка в Шушарах. Юноше угрожали дубинками и запугивали пневматическим ружьем, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По данным следствия, фигуранты напали на подростка и отобрали дорогие часы под предлогом возврата долга в пять тысяч рублей. В полицию обратился отец пострадавшего.

Следствие установило, что подросток сел в машину к незнакомцам, где они потребовали у него возврата долга. Потом они отобрали у него часы стоимостью 50 тысяч рублей.

«Затем, на Ям-Ижорском шоссе, юношу высадили, угрожали ему телескопическими дубинками, выстрелили из пневматического пистолета, после чего отвезли его обратно на Ростовскую улицу», - рассказали в полиции.

Задержанным - 22 летнему уроженцу Дагестана и 19-летнему петербуржцу - предъявили обвинение в разбое.

Ранее полиция задержала всех участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Разборки произошли на почве конкуренции в сфере такси.