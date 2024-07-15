15 июля 2024, 00:59

Дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова направили в суд

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Тверской суд Москвы рассмотрит в заочном порядке уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Дело в отношении Бажанова <…> поступило в суд для рассмотрения по существу», - сообщил источник агентства.

Бажанов объявлен в международный розыск. Его подозревают в хищениях на сумму 1,15 миллиарда рублей кредита, выданного Россельхозбанком структурам холдинга «Маслопродукт», основателем которого является Бажанов.

Ранее сына бизнес-коуча Наталии Закхайм Троя Краснова арестовали до 29 августа. Мужчину обвинили в участии в занимавшейся мошенничеством организованной преступной группировке.

Суд Преступления Мошенничество Россия Кредиты
15 июля 2024, 00:25
Двух подозреваемых в нападении на подростка задержали в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге в поселке Виллози полиция задержала двух подозреваемых в нападении на 17-летнего подростка в Шушарах. Юноше угрожали дубинками и запугивали пневматическим ружьем, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По данным следствия, фигуранты напали на подростка и отобрали дорогие часы под предлогом возврата долга в пять тысяч рублей. В полицию обратился отец пострадавшего.

Следствие установило, что подросток сел в машину к незнакомцам, где они потребовали у него возврата долга. Потом они отобрали у него часы стоимостью 50 тысяч рублей.

«Затем, на Ям-Ижорском шоссе, юношу высадили, угрожали ему телескопическими дубинками, выстрелили из пневматического пистолета, после чего отвезли его обратно на Ростовскую улицу», - рассказали в полиции.

Задержанным - 22 летнему уроженцу Дагестана и 19-летнему петербуржцу - предъявили обвинение в разбое.

Ранее полиция задержала всех участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Разборки произошли на почве конкуренции в сфере такси.

Санкт-Петербург Дети МВД РФ
14 июля 2024, 22:26
Вины не признала. Подозреваемую в убийстве своего ребенка в Перми допросили
РИА «Новости»
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Мать девятилетнего мальчика, которую обвинили в убийстве сына, не признала свою вину. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 11 на 12 июля в квартире дома в Мотовилихинском районе Перми. Женщина сначала задушила ребенка, после чего нанесла ему колото-резаные раны, а потом тело мальчика вынесла в чемодане к мусорным контейнерам в Ленинском районе города.

«Жительнице города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ „Убийство малолетнего“ <…> Вину в совершении убийства обвиняемая не признала», - отметили в СК.

Об этом женщина заявила в ходе допроса. Правоохранительные органы будут просить суд заключить подозреваемую под стражу. Следователи провели осмотр места происшествия, сейчас устанавливают и допрашивают свидетелей, проводят все необходимые судебные экспертизы.

Ранее в распоряжении правоохранительных органов оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как женщина катит найденный на помойке чемодан в ночное время.

Убийства Суд Россия Следственный комитет России
14 июля 2024, 19:21
Изувечила и спрятала в чемодан. Пермчанку обвинили в убийстве девятилетнего сына
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Матери девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Страшную находку обнаружил прохожий. Чемодан с телом ребенка находился возле мусорных баков. На трупе школьника были следы удушья и колото-резаные раны.

В убийстве заподозрили мать ребенка. В распоряжении правоохранительных органов оказалась запись с камер наблюдения , на которой видно, как женщина катит чемодан под покровом ночи.

Следователи провели обыски в квартире , где жил несовершеннолетний. Там нашли продукты, технику и мебель, что указывало на хорошее материальное положение семьи. Как заявил информированный источник, умерший мальчик находился на домашнем обучении.

При этом консьержка дома, в котором жил несовершеннолетний, рассказала в беседе с 360.ru, что у него была хорошая и благополучная семья , а мама прилежно занималась с детьми. Однако соседи слышали, что подозреваемая в убийстве сына периодически громко ругалась со своим сожителем.

Пермский край Убийства Дети Пермь Школьники
14 июля 2024, 02:23
Отец подозреваемой в убийстве сына в Перми оказался подполковником полиции
РИА «Новости»
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Жительница Перми, которую подозревают в убийстве собственного сына, тело которого она оставила в чемодане в мусорном контейнере, оказалась дочерью подполковника полиции. Об этом сообщило издание URA.ru.

Как рассказали журналистам издания соседи подозреваемой, ее отец работал в краевой Госавтоинспекции «Семья очень хорошая. Воспитанные и приличные люди. У подозреваемой два старших брата, один из них сейчас живет в Москве», - уточнили собеседники URA.ru.

Соседи также отметили, что подозреваемая в убийстве 9-летнего сына периодически громко ругалась со своим сожителем.

Ранее Управление Следственного комитета по Пермскому краю обнародовало видео задержания Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве своего сына.

МВД РФ Преступления Россия

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