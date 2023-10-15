Дело экс-помощницы Шнурова о хищении миллионов передали в прокуратуру

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По версии следствия, Кулигина свыше 60 раз перевела деньги с доверенного ей банковского счета жены Шнурова на свою собственную карту.

Помимо этого, по материалам дела, экс-помощница похитила 3,5 миллиона рублей наличными. Эти деньги причитались лидеру «Ленинграда» за выступление на частной вечеринке.

Кулигина при этом отрицает, что похищала наличные. Она согласилась только с тем, что слишком вольно обращалась со счетом жены музыканта.

Сторона защиты убеждена в необходимости дополнительного расследования дела, в частности, в проведении следственного эксперимента, который, как считает адвокат Кулигиной, может доказать, что часть обвинений не обоснована.