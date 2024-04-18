Дело бурятской ОПГ «Комсомольцы» передали в суд

«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила пресс-служба.

Девять мужчин в возрасте от 37 до 59 лет обвинили в создании банды, убийстве двух человек, разбое с применением оружия и умышленном поджоге. Большинство фигурантов дела жили в городе Бодайбо в Иркутской области. Выйти на них удалось при расследовании других уголовных дел.

По версии следствия, в 2013 году лидер группировки «Комсомольцы» или «Спортсмены» решил устранить конкурентов в сфере незаконного оборота золота. Пятеро стрелков, два наблюдателя и водитель устроили засаду двум мужчинам, которые возвращались из соседнего региона после продажи незаконно добытого драгметалла.

На проселочной дороге у поселка Таксимо машину обстреляли, и она съехала в кювет. Водитель умер, его напарник попытался сбежать, но его убили. Подозреваемые забрали более 11 миллионов рублей, подожгли машину через фитиль в бензобаке и скрылись.

Полиция задержала участников ОПГ , в которую вошли чиновники Минэкономразвития и ставропольские бизнесмены. Они хотели завладеть предприятием в Минеральных Водах.