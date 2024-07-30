30 июля 2024, 00:26

Дело блогера Камикадзе Ди поступило в суд Москвы

РИА «Новости»
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Тверской суд принял материалы уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Иванова*, известного под псевдонимном Камикадзе Ди. Информация об этом появилась в электронной картотеке суда.

Блогера обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Весной Камикадзе Ди* заочно арестовали, сейчас он живет за пределам России. Поводом для возбуждения дела стали видеоролики о драмтеатре в Мариуполе.

Иванов* обозревает на своем YouTube-канале политические события. В 2023 году его блог заблокировали из-за нарушений правил сообщества. Позже он завел новый.

Басманный суд ранее заочно приговорил российского политолога Аббаса Галлямова* к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о ВС РФ.

*Признан Минюстом России иностранным агентом.

Уголовное дело Суд Блогеры Россия
29 июля 2024, 20:28
Экс-начальнику ЦСКА Барышеву вынесли приговор по делу о коррупции
РИА «Новости»
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Обвиняемый в получении серии взяток и мошенничестве при подготовке III Всемирный военных игр в Сочи бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев получил 13 лет колонии строго режима. Об этом со ссылкой на пресс-службу Московского гарнизонного военного суда сообщил РБК.

В ходе рассмотрения дела суд признал Барышева виновным не только в уголовных делах, но также попытке побега. Также бывшего спортивного функционера лишили орденов Почета и Дружбы, звания полковника и запретили на 10 лет занимать лет занимать руководящие должности.

Еще один фигурант дела, занимавший пост заместителя начальника ЦСКА Андрей Хамазин получил девять лет условного срока. По данным РБК, его показания легли в основу обвинения Барышева.

«Коммерсант» со ссылкой на материалы дела напомнил, что Михаила Барышева задержали в ноябре 2018 года и сначала обвинили в получении взяток от предпринимателей, которые занимались поставками товаров и услуг на подготовке к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в феврале 2017 года.

По версии следователей, спортивный функционер получил более 23 миллионов рублей за предоставление права на поставку мониторов, спортивной формы и транспорта. В рамках расследования криминалисты задержали руководителей компаний, но после дачи показаний на главного фигуранта уголовное дело против них прекратили.

Обвинение в мошенничестве появилось после того, как предоставившая транспорт на соревнованиях компания получила четыре миллиона рублей через фонд «Спортивные инициативы ЦСКА», который курировал Барышев. По версии следствия, деньги фирма получила за откат.

Кроме того бывшего руководителя ЦСКА обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями за раздачу премий своим подчиненным, а его протесты, что следователи долго тянут с расследованием дела попало под статью о побеге.

В ходе расследования уголовного дела за Барышева поручились три олимпийских чемпиона : легкоатлетка Татьяна Лебедева, борец Михаил Мамиашвили, бобслеист Дмитрий Труненков. Но их ходатайства не помогли. Своей вины спортивный функционер так и не признал.

ЦСКА Суд Коррупция Приговоры
29 июля 2024, 20:00
Избивавшие подростков в Мытищах мигранты попали под уголовное дело
РИА «Новости»
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Уголовное дело о хулиганстве завели подмосковные следователи после серии нападений на жителей городского округа Мытищи, которые устраивали молодые люди, приехавшие из Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе ведомства, спровоцированные драки подростки снимали на видео и выкладывали в интернет.

Уголовное дело о хулиганстве завели подмосковные следователи после серии нападений на жителей городского округа Мытищи, которые устраивали молодые люди, приехавшие из Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе ведомства , спровоцированные драки подростки снимали на видео и выкладывали в интернет.

Криминалисты уточнили, что в основном пострадавшими от провокации приезжих стали местные подростки, на которых группировка нападала толпой и избивала.

«Группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения беспочвенно избивает несовершеннолетних подростков, после чего выкладывает видеозаписи с происходящим в интернет», - уточнили в пресс-службе.

Следователи изучили опубликованные видеозаписи и приступили к установлению личностей подозреваемых для задержания. Кроме того, они намерены найти потерпевших от нападений.

Судебные приставы Московской области за первые шесть месяцев этого года доставили в центры временного содержания 2516 нелегальных мигрантов. Еще 2433 иностранца выдворили из России за нарушение закона по решению суда.

Драки Уголовное дело Мытищи Мигранты Следственный комитет России
29 июля 2024, 19:54
Стало известно, какие травмы нанес полицейскому сын миллиардера Бажаева
РИА «Новости»
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Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур нанес сотруднику полиции удары по голове, корпусу и в пах. Об этом сообщил РБК.

По данным издания, врачи зафиксировали у полицейского ушиб левой скулы и гематому левого нижнего века. Известно, что молодой человек пытался пройти в ресторан «Ласточка» без досмотра. Ему ответили отказом, потому что вход на территорию «Лужников», где располагалось заведение, ограничили из-за концерта.

Тогда Бажаев решил самостоятельно открыть щеколду калитки, однако на его пути встал полицейский. В ответ мужчина начал материться и хватать его за одежду. А когда правоохранитель применил силу, сын миллиардера нанес ему несколько ударов.

Суд арестовал Тимура Бажаева по делу о применении насилия против сотрудника полиции до 26 сентября. По данным следствия, он напал на полицейского после требования прекратить попытки пройти на территорию в обход зоны досмотра. Своей вины Бажаев не признал.

Уголовное дело Суд Мужчины Полиция Рестораны
29 июля 2024, 17:48
Генерала Булгакова обвинили в поставке девяти миллионов пайков по завышенной цене
РИА «Новости»
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Ущерб по делу бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, обвиненного в растрате в особо крупном размере, составил больше миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

«Были поставлены свыше девяти миллионов наборов по завышенной цене на 1,3 миллиарда рублей», - заявил судья в ходе рассмотрения жалобы на продление ареста фигурантам дела - руководителям АО «Грязинский пищевой комбинат».

Дмитрий Булгаков с 2008 по 2022 годы занимал должность заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению. За выстраивание системы логистики для обеспечения российского контингента в Сирии всем необходимым его удостоили звания Героя России.

Задержали его сотрудники ФСБ 26 июля. Генерала арестовали и направили в следственный изолятор «Бутырка».

Накануне стало известно, что в деле Булгакова помимо Грязинского пищевого комбината фигурируют еще три компании.

Коррупция Армия

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