28 мая 2024, 09:35

Дело американца Блэка начнут рассматривать в суде во Владивостоке 6 июня

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Во Владивостоке 6 июня начнется судебное заседание по дулу американского солдата Гордона Блэка об угрозе убийством и краже. Об этом сообщило РИА «Новости».

По версии следствия, американец обокрал девушку, к которой он приехал в апреле после знакомства в Корее. Полицейские уточнили журналистам, что Блэк признался в преступлении и согласился на сделку со следствием.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иностранца по двум статьям - об угрозе убийством и краже.

По данным агентства, солдат поссорился с девушкой и схватил ее за шею с такой силой, что она испугалась за свою жизнь. После этого мужчина вытащил из кошелька подруги 10 тысяч рублей.

Дело Блэка передали в Первомайский райсуд, который назначил дату первого открытого заседания на 6 июня.

Сотрудники полиции задержали Блэка в начале мая. Затем суд отправил солдата в изолятор до 2 июля по подозрению в краже.

Суд Военные Кражи Владивосток
28 мая 2024, 09:03
Жители Саратова устроили массовую драку на проспекте Столыпина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Саратове правоохранители разыскивают очевидцев массовой драки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции во время мониторинга Сети наткнулись на видеоролики с массовой дракой мужчин на проспекте Столыпина.

Информацию о потасовке официально зарегистрировали в УМВД, началась проверка. Прибывшие на место драки сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины конфликта.

Представители УМВД обратились к жителям, которые стали свидетелями этой драки, с просьбой позвонить по номеру 102 и помочь следствию.

На днях в Башкирии в кафе произошла массовая драка с участием двух участников СВО. Конфликт возник из-за бытовых разногласий. После случившегося следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Саратов Драки Полиция Избиения
28 мая 2024, 08:44
Троих организаторов крупной нарколаборатории задержали в Ярославской области
Читайте нас в: Google Новости
В Ярославской области правоохранители накрыли крупную нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что в одном из сел в хозяйственной постройке сотрудники полиции нашли лабораторное оборудование, 40 канистр с разными жидкостями и емкости с порошком.

Эксперты установили, что в обнаруженных веществах, общая масса которых превысила 158 килограммов, содержится мефедрон.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Троих подозреваемых в организации нарколаборатории задержали и отправили в СИЗО.

Ранее в Пензе суд назначил актрисе театра РАМТ Рамиле Искандер (Хасимовой) 6,5 года колонии по делу о наркотиках. Артистку признали виновной в попытке сбыть крупную партию запрещенных веществ.

Наркотики Задержания Полиция
28 мая 2024, 07:43
Пожизненный срок запросили для подмосковного криминального авторитета Шишкана
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Генпрокуратура потребовала приговорить криминального авторитета Олега Медведева (прозвища — Шишкан, Олег Раменский) к пожизненному сроку заключения. Аналогичную меру обвинение запросило для трех его ближайших соратников. Об этом написал «Коммерсант».

Генпрокуратура потребовала приговорить криминального авторитета Олега Медведева (прозвища - Шишкан, Олег Раменский) к пожизненному сроку заключения. Аналогичную меру обвинение запросило для трех его ближайших соратников. Об этом написал «Коммерсант».

Судебное заседание состоялось 27 мая. Прения сторон проходили в Мосгорсуде. Других участников преступного сообщества Шишкана (всего их 18) прокуратура призвала осудить на сроки от 12 до 24 лет в колонии строгого режима и обязать их выплатить от 1,2 миллиона до пяти миллионов рублей по искам потерпевших. Участникам банды вменили ряд тяжких и особо тяжких преступлений - от убийств до вымогательства.

По версии следствия, Шишкан держал Раменский округ Московской области под криминальным авторитетом. Его банда контролировала другие преступные группировки и коммерческие структуры, создавала юрлица для незаконного получения дохода. В 2012 году Олег Медведев и его сообщники, предположительно, убили гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата органа местного самоуправления и трех членов ее семьи за отказ отдать человеку Шишкана земли завода.

Суд вынесет приговор после прения сторон. Поскольку в процессе очень много участников, это может произойти только в конце июня - начале июля.

О том, чем «знаменит» Шишкан, 360.ru подробно писал ранее.

Убийства Суд Адвокаты Преступления
28 мая 2024, 01:46
«Иви» оштрафовали за распространение фильмов с ЛГБТ
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис «Иви» за показ фильмов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Таганский районный суд города Москвы признал Общество с ограниченной ответственностью „Иви.ру“ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ „Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения“», - отметили в сообщении суда.

Штрафные санкции составили 1,2 миллиона рублей.

Ранее Роскомнадзор в первом квартале 2024 года удалил или заблокировал почти 172 тысячи материалов, опубликованных в Интернете. По данным пресс-службы, ведомство боролось с публикациями с порнографическим и пронаркотическим контентом, экстремистским содержанием, пропагандой ЛГБТ* и фейками о ВС РФ.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено

Суд Фильмы ЛГБТ Россия

Новости по теме