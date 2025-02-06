06 февраля 2025, 00:10

Декана российского вуза осудили за почти 50 взяток от студентов

РИА «Новости»
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В Тамбове декана вуза из соседнего региона приговорили к пяти с половиной годам заключения условно за почти 50 случаев получения взятки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Как сообщили в пресс-службе, преступница совместно со своим заместителем и руководителем представительства вуза в Тамбовской области организовала преступную группу, которая занималась зачислением студентов в университет без вступительных экзаменов, выставлением положительных оценок по промежуточным и итоговым аттестациям без контроля знаний, а также оформлением прохождения практики в отсутствие студентов. За свои «услуги» преступники получили 46 взяток, которые принесли им более шести миллионов рублей.

Суда назначил виновной наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности.

Также в СК сообщили, что суд уже рассмотрел уголовные дела остальных фигурантов и вынес им обвинительные приговоры.

Ранее в Екатеринбурге осудили бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Он получил взятку от представителя строительной компании.

Уголовное дело Вузы Рубль Суд Приговоры Россия Экзамены Студенты
05 февраля 2025, 21:50
Скрывались 17 лет. Убийцы криминального авторитета Джонуа получили по 25 лет колонии
пресс-служба прокуратуры Москвы
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Российский суд вынес приговор двоим участникам убийства предпринимателя Беслана Джонуа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в официальном Telegram-канале.

Оба фигуранта дела, 35-летний Юрий Усмял и 36-летний Сергей Шитиков, получили по 25 лет колонии строгого режима. Суд признал их виновным в убийстве, совершенном организованной группой по найму.

Следствие установило, что в ночь на 8 февраля 2007 года трое преступников приехали на автомобиле к дому Бенуа в Денежном переулке. Они расстреляли предпринимателя из автомата.

Бизнесмен от полученных ранений скончался на месте. Злоумышленники с места преступления скрылись, оружие они оставили рядом с телом Джонуа.

За убийство предпринимателя осужденные получили более пяти миллионов рублей в долларовом эквиваленте. Один из участников преступления уже умер. Уголовное преследование в его отношении прекратили.

Кроме того, в отдельное производство прокуратура выделила дело в отношении организаторов убийства и «иных лиц».

Беслан Джонуа - уроженец Абхазии. В 2007 году «Коммерсант» называл его «заметной фигурой в криминальном сообществе всего постсоветского пространства». Газета не исключала в его убийстве политический след.

Ранее суд в Подмосковье вынес приговор убившей сожителя журналистке Оксане Гончаровой

Уголовное дело Убийства Суд Преступления Приговоры
05 февраля 2025, 17:21
Экс-руководителя управления Росавиации будут судить за прогулку на вертолете
Unsplash
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Глава Северо-Восточного управления Росавиации предстанет перед судом за присвоение денег подчиненных и взятку в виде полета на вертолете. Об этом заявил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Магаданской области Александр Алимов, сообщило РИА «Новости».

Руководителя управления официально обвинили в присвоении денег подчиненных и превышении служебных полномочий. Мужчину задержали.

По версии следствия, фигурант дело под различными предлогами систематически заставлял подчиненных отдавать ему премии. Таким образом чиновник получил более миллиона рублей. Также подозреваемому предъявили обвинения в том, что он получил в «подарок» от авиакомпании прогулочный полет на вертолете.

Ранее суд приговорил бывшего замгубернатора Томской области к трем годам и шести месяцам тюрьмы. Его признали виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями. По версии обвинения, подсудимый незаконно организовал подписание актов о приемке выполненных с нарушениями строительных работ в учебном заведении.

Вертолеты Авиация Коррупция Следственный комитет России
05 февраля 2025, 16:09
Сотрудники ФСБ накрыли ячейку террористов в Крыму
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Силовики накрыли ячейку террористов группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Крыму. Об этом 360.ru сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, пятеро задержанных исламистов вербовали новых участников группировки. Все они являются гражданами России.

Во время обысков по их месту жительства сотрудники ФСБ обнаружили большое количество запрещенной в нашей стране литературы, срдства связи и электронные носители информации, которые мужчины использовали для ведения террористической деятельности.

Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия. Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 62-летнего жителя Херсонской области , участника запрещенной в России украинской террористической организации.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») - запрещенная в России террористическая организация.

Задержания Уголовное дело Терроризм Преступления Крым ФСБ Россия Следственный комитет России
05 февраля 2025, 15:07
Пьяный студент напал на сотрудника ДПС в Подольске
РИА «Новости»
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Молодой человек ругался матом и ударил головой сотрудника правоохранительных органов в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Буйного полицейские задержали на одной из улиц Подольска. В ведомстве рассказали, что он отказался выполнять законные требования сотрудников ДПС, а также публично оскорблял сотрудников и применил силу к одному из инспекторов.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как 18-летний молодой человек, на которого уже надели наручники, говорил матом и ударил полицейского головой. По словам местных жителей, до этого студент местного колледжа разгуливал по улице с ножом и пытался нападать на прохожих.

«Правонарушитель задержан и доставлен в территориальный отдел полиции», - добавили представители подмосковной прокуратуры.

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области уточнили, что, по предварительным данным, в момент происшествия студент находился в состоянии алкогольного опьянения. Жизни и здоровью инспектора, которого он ударил, ничего не угрожает. В отношении студента возбудили уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

Ранее полицейские задержали двух мужчин, которые напали на фельдшера скорой помощи в Московской области.

Уголовное дело Подольск Прокуратура РФ Преступления СК РФ Полиция

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