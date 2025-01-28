«Даже пива не видел, чтобы он пил». Сосед рассказал о подозреваемом педофиле из Орехово-Зуева

Полиция уже вызвала его и другого жильца дома в качестве понятых, провела обыск в квартире подозреваемого, но ничего не нашла. Собеседник 360.ru не поверил, что его сосед мог изнасиловать несовершеннолетних. Он описал мужчину как трезвенника и неагрессивного человека.

«Сколько его знаю, он выпивать-то никогда не видел, чтобы выпивал. <…> Никогда не ругается, не кричит, ничего. <…> Ну, может быть, здесь с девчонками в подъезде сидел, ну там, хи-хи, ха-ха, играл в игрушки. Даже пива не видел, чтобы он пил», - сказал мужчина.

Подозреваемого мужчина видел регулярно - он работал на приемке металлолома, убирал снег у продуктового магазина, однажды разбирал гараж. Сначала в дом переехали жена и трое детей задержанного, через полгода объявился он сам. Во время обыска супруга, по словам соседа, вела себя абсолютно спокойно.

«Единственное, говорила принести из комнаты, где дети спят, свитер, еще что-то, шампунь. Его в полицию забрали. Она его собрала, она спокойная была», - рассказал он.

Следком объявил о задержании 34-летнего уроженца Брянской области, который, по версии следствия, изнасиловал двух малолетних. Источник 360.ru сообщил, что мужчина имел несколько судимостей за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.