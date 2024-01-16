Давшая сыну наркотик жительница Кубани получила срок

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«Суд признал ее виновной и назначил ей 12 лет колонии общего режима», - отметили в пресс-службе.

Суд установил, что 33-летняя фигурантка давала своему сыну средство, в состав которого входил мефедрон, под видом лекарства от зубной боли. Таким образом она пыталась склонить несовершеннолетнего к употреблению наркотиков.

Кроме того, подсудимая давала наркотические препараты несовершеннолетней дочери подруги. В отношении женщины завели дело по статье «Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков».

Приговор суда в законную силу пока не вступил. Ребенок осужденной в настоящее время находится у родственников под временной опекой.

В декабре правоохранители задержали 20-летнюю студентку в подозрении в перевозке 673 килограммов кокаина из Латинской Америки.